В незалежності від віку чоловікам також потрібна увага й підтримка. Для них важливо, щоб їхню мужність та силу визнавали й відповідно оцінювали, щоб помічали їхню турботу про добробут сім'ї та участь в процесі виховання дітей. Привітайте сьогодні рідних та знайомих чоловіків з цим важливим святом, це точно викличе усмішку на їхньому обличчі, пише 24 канал.

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Ідея заснування Дня чоловіків належить Джерому Тілуксінґгу, який обрав цю дату на честь дня народження свого батька, адже вважав його справжнім чоловіком та гідним взірцем для наслідування. Він пропагував чоловічий день для того, щоб можна було більше звернути увагу на питання, які стосуються чоловіків в незалежності від їхнього віку та роду діяльності. Також він вважав, що у світі існує гендерна несправедливість щодо чоловіків та їх ролі у суспільстві.

Уперше свято відзначили у 1999 році в острівній державі у південній частині Карибського моря – Тринідад і Тобаго. На офіційному рівні свято було визнане у більш ніж 50 країнах світу. Зараз його святкують в Австралії, країнах Карибського басейну, Північної Америки, Азії, Європи, а також ООН і ЮНЕСКО.

Варто зазначити, що в Україні двічі святкують День чоловіків – у першу суботу листопада й 19 листопада.

Картинки-привітання з Міжнародним днем чоловіків

Міжнародний день чоловіків – картинки-привітання / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання з Днем чоловіків 2022 / Фото "Час-Дій"

Привітання з Міжнародним днем чоловіків у картинках / Фото "УНІАН"

День чоловіків – гарні картинки-привітання / Фото "Час-Дій"

Чудові привітальні листівки з Днем чоловіків / Фото "1+1"

Привітання з Міжнародним днем студента – гарні картинки / Фото "Час-Дій"

Міжнародний день чоловіків 2022 – картинки / Фото "1+1"

Міжнародний день чоловіків – привітання у віршах та прозі

Бажаю залишатися успішним,

Не зупинятися ані на мить,

Іти вперед і підійматися вище

По сходинках кар’єрних і людських!

Хай поважають, люблять і цінують,

І друзі, і колеги, і сім’я.

Хай доля лиш найкраще подарує,

Щасливого, яскравого життя!

***

Вітаю із Днем чоловіків! Бажаю залишатися сміливим, сильним, мужнім, швидко приймати рішення на свою користь, бути опорою та захистом для своєї родини, рідних та близьких! Більше радості, щастя, земних благ та приємних мрій! Нехай настрій буде супер, а здоров'я ніколи не підводить!

***

Прекрасний чоловік, батько, сім'янин –

Про це всі знають, ти такий один.

Працювати ще встигнеш, сьогодні гуляй,

По правді сказати – відпочивай.

Кар'єри тобі бажаю крутої,

Від рідних поваги й доброї долі!

Бути улюбленцем удачі

Побажаю на додачу,

Бадьорість духу не втрачати

І в усьому процвітати!

***

Вітаю з Всесвітнім днем чоловіків! Бажаю завжди залишатися міцним, сильним, мужнім, сміливим, рішучим, наполегливим, впевненим, непохитним, справедливим, цілеспрямованим, успішним чоловіком. Будь щасливим і коханим!

Привітання з Міжнародним днем чоловіків / Фото Unsplash

Мій чоловік – моя опора,

Моя підтримка у житті.

Моє сьогодні, завтра, вчора.

З тобою, мов у забутті.

Люблю тебе і поважаю,

Хай процвітає весь твій рід,

І в Міжнародний чоловічий день бажаю

Свій автопарк біля воріт.

***

Дорогі чоловіки! Ми цінуємо вашу внутрішню силу і ніжність, мужність і вміння відчувати, вміння бути рішучими й турботливими. Тому бажаємо вам ніколи не втрачати себе і завжди залишатися такими, якими ви є – гідними, хорошими й добрими людьми! Спасибі, дорогі чоловіки, що ви у нас є!

***

Наш милий і любий, найкращий у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Щоб сонце і зорі плекали тепло,

І щоб завжди здоров’я у тебе було.

Щоб смутку не знав, ми просимо в долі,

Добра тобі й радості, рідний, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба –

Сімейного затишку й мирного неба!

Щоб частіше зустрічались із приємної нагоди,

І щоб міцно тримались гілочки одного роду.

***

Дорогі чоловіки, бажаю вам завжди прагнути нових вершин, бути у відмінній формі, заробляти більше, ніж вчора, і любити всією душею своїх жінок, адже ваші любов і ніжність повернуться до вас сторицею! Нехай сила, мужність, цілеспрямованість, чесність і вірність будуть вашими головними якостями по житті!