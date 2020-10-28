Меттью Макконегі зізнався, що хотів піти з кіно: ким би працював актор
Оскароносний красень Меттью Макконегі хотів завершити акторську кар'єру. Чоловік настільки ствердно це вирішив в один момент, що навіть знав, чим би займався у вільний час.
Про це Меттью Макконегі розповів у бесіді з телеведучою Опрою Вінфрі, передає Entertainment Weekly. Після років роботи в Голлівуді його сім'я може безбідно жити до кінця життя, а тому Меттью Макконегі мав намір завершити акторську кар'єру.
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Та, я розглядав перспективи іншої кар'єри,
– заявив він.
За словами Меттью Макконегі, тоді він думав влаштуватись тренером з футболу в якусь звичайну американську школу, керівником симфонічного оркестру, або гідом по дикій природі. Актор був виснажений постійними зйомками, а тому був впевнений, що глядачі більше не побачать його у нових проєктах.
Передумати чоловіка змусила мандрівка до Австралії. Саме там Меттью Макконегі обміркував рішення та вирішив залишитись в кіноіндустрії. Згодом актор презентував стрічки "Бруд", "Супер Майк" та "Далласький клуб покупців", який приніс йому Оскара.
"Рік тому я їздив до Австралії і залишився під враженнями, хоч і бував вже там. У мене почало виникати таке відчуття, що, хоч все стає складніше, це означає, що винагорода і цінність від роботи збільшаться. Дотримуюсь цієї думки і тому вирішив залишитись, не тягнути парашут", – додав Меттью Макконегі.
Найвідоміші фільми Меттью Макконегі
Якби Меттью Макконегі таки наважився піти з кіно, це неабияк засмутило його прихильників. Адже щороку фільмографія актора поповнюється новими блискучими ролями, від яких в захваті весь світ.
Серед найвідоміших стрічок Меттью Макконегі:
- "Інтерстеллар"
- "Лінкольн для адвоката"
- "Золото дурнів"
- "Далласький клуб покупців"
- "Море спокус"
- "Темна вежа"
- "Весільний переполох"
- "Джентльмени"
- "Привиди колишніх подружок"
- "Як позбутись хлопця за 10 днів"
- "Вовк з Волл-стріт"
- "Золото"
- "Кохання та інші неприємності" тощо
Меттью Макконегі – лауреат Оскара та інших престижних кінопремій, зокрема, Золотого глобуса та премії Гільдії кіноакторів США.