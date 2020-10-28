Мэттью Макконахи признался, что хотел уйти из кино: кем бы работал актер
Оскароносный красавец Мэттью Макконахи хотел завершить актерскую карьеру. Мужчина настолько решительно это решил в один момент, что даже знал, чем бы занимался в свободное время.
Об этом Мэттью Макконахи рассказал в беседе с телеведущей Опрой Уинфри, передает Entertainment Weekly. После лет работы в Голливуде его семья может безбедно жить до конца жизни, а потому Мэттью Макконахи намеревался завершить актерскую карьеру.
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Да, я рассматривал перспективы другой карьеры,
- заявил он.
По словам Мэттью Макконахи, тогда он думал устроиться тренером по футболу в какую-то обычную американскую школу, руководителем симфонического оркестра, или гидом по дикой природе. Актер был измотан постоянными съемками, а потому был уверен, что зрители больше не увидят его в новых проектах.
Передумать мужчину заставило путешествие в Австралию. Именно там Мэттью Макконахи обдумал свое намерение и решил остаться в киноиндустрии. Впоследствии актер презентовал ленты "Грязь", "Супер Майк" и "Далласский клуб покупателей", который принес ему Оскар.
"Год назад я ездил в Австралию и остался под впечатлениями, хоть и бывал уже там. У меня начало возникать такое ощущение, что, хоть все становится сложнее, это означает, что вознаграждение и ценность от работы увеличатся. Придерживаюсь этого мнения и поэтому решил остаться, не тянуть парашют", – добавил Мэттью Макконахи.
Самые известные фильмы Мэттью Макконахи
Если бы Мэттью Макконахи все-таки решился уйти из кино, это весьма расстроило бы его поклонников. Ведь каждый год фильмография актера пополняется новыми блестящими ролями, от которых в восторге весь мир.
Среди самых известных лент Мэттью Макконахи:
- "Интерстеллар"
- "Линкольн для адвоката"
- "Золото дураков"
- "Далласький клуб покупателей"
- "Море искушений"
- "Темная башня"
- "Свадебный переполох"
- "Джентльмены"
- "Призраки бывших подружек"
- "Как избавиться от парня за 10 дней"
- "Волк с Уолл-стрит"
- "Золото"
- "Любовь и другие неприятности" и прочие
Мэттью Макконахи – лауреат Оскара и других престижных кинопремий, в частности, Золотого глобуса и премии Гильдии киноактеров США.