Автори фільму "Крик" офіційно підтвердили чутки про зйомки 5 частини стрічки. Наразі розкрили і акторський склад проєкту, тому кіномани вже дізнались, кому дістались головні ролі.

Днями представники Paramount Pictures в інстаграмі презентували перший тизер до нового фільму "Крик 5". Культову стрічку будть знімати режисери Меттью Беттінеллі і Тайлер Джиллет. Та головною інтригою досі було питання, чи повернуться актори попередніх стрічок до своїх ролей.

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Автори культового проєкту вирішили розсекретити цю інформацію. За їхніми словами, Нів Кемпбелл, яка зіграла Сідні Прескотт, вже підписала контракт на зйомки.

Я дуже рада повернутися до ролі Сідні Прескотт і знову опинитися в Вудсборо, – прокоментувала Нів Кемпбелл.

Окрім цього, до своїх ролей повернуться Кортні Кокс, яка постане в образі Гейл Везерс, та Девід Аркетт (шериф Дьюі Райл). З'являться і нові персонажі, яких зіграють актори Мелісса Баррера, Джек Квейд і Дженна Ортега. А от хто перевтілиться у маніяка в масці – поки невідомо.

Що відомо про фільм "Крик 5"

Зоймки нової частини фільму "Крик" мали розпочатись ще в травні 2020 року. Однак через пандемію коронавірусу проєкт вирішили заморозити. Наразі невідомо, коли режисери і актори приступлять до роботи, однак знімальний майданчик вже підготували в Північній Кароліні.

Сюжет "Крику 5" поки тримають у секреті. Згідно з попередніми стрічками, Сідні Прескотт, якій вдавалось вижити від нападів маніяка упродовж 4 фільмів, знов зустрінеться з ним віч-на-віч. Подолати навіженого вбивцю візьметься шериф місцевої поліції Дьюі Райл. Окрім цього, за попередньою інформацією, переслідування знов почнуться після того, як в місто повернеться одна з головних героїнь, яка захоче розслідувати колишню справу. У мережі припускають, що мова може йти про Сідні або Гейл. Та чи вдасться головним героям спіймати маніяка в масці і розсекретити його таємниці – залишається загадкою.

Наразі прем'єра фільму "Крик 5" запланована на 14 січня 2022 року. Однак ця дата може змінитись через пандемію коронавірусу.