Авторы фильма "Крик" официально подтвердили слухи о съемках 5 части ленты. Сейчас раскрыли и актерский состав проекта, поэтому киноманы уже узнали, кому достались главные роли.

На днях представители Paramount Pictures в инстаграме представили первый тизер к новому фильму "Крик 5". Культовую ленту будто снимать режиссеры Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллет. Но главной интригой до сих пор был вопрос, вернутся ли актеры предыдущих лент к своим ролям.

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Авторы культового проекта решили рассекретить эту информацию. По их словам, Нив Кэмпбелл, которая сыграла Сидни Прескотт, уже подписала контракт на съемки.

Я очень рада вернуться к роли Сидни Прескотт и снова оказаться в Вудсборо,

– прокомментировала Нив Кэмпбелл.

Кроме этого, к своим ролям вернутся Кортни Кокс, которая предстанет в образе Гейл Уэзерс, и Дэвид Аркетт (шериф Дьюи Райл). Появятся и новые персонажи, которых сыграют актеры Мелисса Баррера, Джек Куэйд и Дженна Ортега. А вот кто перевоплотится в маньяка в маске – пока неизвестно.

Что известно о фильме "Крик 5"

Съемки новой части фильма "Крик" должны были начаться еще в мае 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса проект решили заморозить. Пока неизвестно, когда режиссеры и актеры приступят к работе, однако съемочную площадку уже подготовили в Северной Каролине.

Сюжет "Крика 5" пока держат в секрете. Согласно предварительным лентами, Сидни Прескотт, которой удавалось выжить от нападений маньяка в течение 4 фильмов, вновь встретится с ним лицом к лицу. Преодолеть сумасшедшего убийцу возьмется шериф местной полиции Дьюи Райли. Кроме этого, по предварительной информации, преследования вновь начнутся после того, как в город вернется одна из главных героинь, которая захочет расследовать прежнее дело. В сети предполагают, что речь может идти о Сидни или Гейл. Но удастся ли главным героям поймать маньяка в маске и рассекретить его тайны – остается загадкой.

Сейчас премьера фильма "Крик 5" запланирована на 14 января 2022 года. Однако эта дата может измениться из-за пандемии коронавируса.