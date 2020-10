Меган Маркл судиться з британськими таблоїдами, що поширювали приватну інформацію. Жінка досягла того, щоб перенести справу, а тепер сподівається, що судові слухання будуть непублічними.

Дружина принца Гаррі Меган Маркл звернулась в суд через своїх адвокатів з новим клопотанням. Вона хоче спростити слухання щодо судової справи її і британських таблоїдів The Mail on Sunday, MailOnline та їх видавцем Associated Newspapers. Про це інформувало видання Vanity Fair.

Нагадаємо, що Меган Маркл судиться з британською пресою через поширення уривків її особистого листа до свого батька Томаса Маркла, що написала Меган у 2018 році.

Якщо суд погодиться з проханням дружини принца Гаррі, то їй вдасться уникнути публічних слухань цієї справи. Цього вона бажає не тільки через те, що не хоче бачитися з представниками таблоїдів, а й тому, що не хоче зустрітися з своїм батьком Томасом.

Варто зазначити, що Меган конфліктувала з батьком ще до весілля з принцом Гаррі. А після сварок вони не бачились і не спілкувались. Томас Маркл, своєю чергою, стверджує, що донька забула про нього: вона уникає батька, зовсім про нього не піклується і не забезпечує матеріально.

Судове слухання справи Меган Маркл і британської преси мало відбутися в січні наступного року. Але дружина принца Гаррі так само подала клопотання до суду з проханням перенести цю дату. З цим вона досягла успіху, бо справу перенесуть, але, поки що, невідома точна нова дата.

