Меган Маркл судится с британскими таблоидами, распространявшими ее личную информацию. Женщина добилась того, чтобы перенести дело, а теперь надеется, что судебные слушания будут непубличными.

Жена принца Гарри Меган Маркл обратилась в суд через своих адвокатов с новым ходатайством. Она хочет упростить слушания по судебному делу ее и британских таблоидов The Mail on Sunday, MailOnline и их издателем Associated Newspapers. Об этом информировало издание Vanity Fair.

Интересно История повторяется, – звезда "Короны" рассказала о сходстве принцессы Дианы и Меган Маркл

Напомним, что Меган Маркл судится с британской прессой за распространение отрывков ее личного письма к своему отцу Томасу Марклу, которое написала Меган в 2018 году.

Если суд согласится с просьбой жены принца Гарри, то ей удастся избежать публичных слушаний этого дела. Этого она желает не только из-за того, что не хочет видеться с представителями таблоидов, но и потому, что не хочет встретиться со своим отцом Томасом.

Стоит отметить, что Меган конфликтовала с отцом еще до свадьбы с принцем Гарри. А после ссор они не виделись и не общались. Томас Маркл, в свою очередь, утверждает, что дочь забыла о нем: она избегает отца, совсем о нем не заботится и не обеспечивает материально.

Судебное слушание дела Меган Маркл и британской прессы должно было состояться в январе следующего года. Но супруга принца Гарри так же подала ходатайство в суд с просьбой перенести эту дату. С этим она преуспела, потому что дело перенесут, но пока неизвестна точная новая дата.

Посмотреть полностью: http://www.spletnik.ru/buzz/monarchy/99144-megan-markl-khochet-izbezhat-publichnykh-slushaniy.html