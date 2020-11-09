8 листопада Велика Британія відзначала День пам'яті. До королівської родини не змогли приєднатись принц Гаррі та Меган Маркл, тому вони віддали пошану на цвинтарі Лос-Анджелеса.

Принц Гаррі й Меган Маркл особисто вирішили віддати пошану загиблим військовослужбовцям. Вони прибули до Національного цвинтаря Лос-Анджелеса. Про це повідомило The Daily Mail.

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Меган та принц Гаррі поклали квіти до могил двох загиблих військовослужбовців. Повідомляється, що Меган власноруч зібрала квіти з саду біля свого особняка в Санта-Барбарі. Також вони поклали вінок до обеліска, на якому встановлена табличка з написом: "На згадку про людей, які віддали життя на захист своєї країни". Гаррі підписав вінок словами: "Усім, хто служив і служить. Дякую".

Видання зазначає, що принц Гаррі надсилав в Букінгемський палац прохання, щоб від його імені також поклали квіти на службі біля Кенотафу. Але королівська родина відхилила це побажання через те, що він не працював на користь британської влади після переїзду. Принц Гаррі був глибоко засмучений, але вирішив особисто вшанувати пам'ять загиблих.

Образ Меган Маркл та принца Гаррі

Принц Гаррі одягнув синій костюм з прикріпленими медалями за його 10-річну військову службу. Меган Маркл обрала чорну сукню довжини міді з поясом, що підкреслював її стрункість. Її вона поєднала з чорними туфлями на підборах та невеличким клатчем прямокутної форми. Меган вклала волосся легкими хвилями та розпустила його. Доповнював образ легкий макіяж.

Зазначається, що Меган та Гаррі по дорозі до кладовища йшли в темних захисних масках, а вже згодом зняли їх.

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