Сексапільна Меган Фокс постане у новому голлівудському трилері "До самої смерті" (Till Death). Наразі у мережі опублікували перші кадри, на яких актриса постала у звабливому вбранні та з кров'ю на тілі і одязі.

Нова роль Меган Фокс: фото

У фільмі "До самої смерті" отримала одну з головних ролей, тому всі глядачі в очікуванні виходу нового трилера. І, згідно з першими кадрами, які опублікувало видання Collider, прихильники Меган Фокс будуть вражені від її гри.

Дивіться також Секс-діва у 15 років: Меган Фокс потрапила у скандал через еротичні кінокадри

На фото можна побачити, як акторка позує у спільні з дерев'яним ліжком. Меган Фокс приміряла розкішну атласну піжаму, яка складалась з шортів та майки на бретельках. Окрім цього, красуня з'явиться у трилері в чоловічій сорочці, одягнутій на голе тіло.

Моторошності сексуальним світлинам додавала кров, яку автори фільму "До самої смерті" нанесли на одяг і тіло Меган Фокс. Тому вже з перших фото зрозуміло: стрічка зможе полоскотати нерви любителя хорорів.



Меган Фокс у новому трилері "До самої смерті" / Фото Collider



Зваблива Меган Фокс на перших кадрах "До самої смерті" / Фото Collider

Що відомо про фільм "До самої смерті"

У центрі сюжету трилеру "До самої смерті" – красуня Емма, яка потрапляє у моторошну ситуацію. Одного дня вона прикидається в ліжку, прикута до свого мертвого чоловіка. Емма розуміє, що смерть коханого – це частина жорстокої гри, яку задумали задля помсти. І тепер дівчині потрібно вибратись живою та обхитрувати двох професійних кілерів.

Тому й на промо-кадрах Меган Фокс постала закривавлена. На одному фото видно й актора, який зіграв чоловіка Емми.



Новий трилер "До самої смерті" / Фото Collider

Відомо, що виробництвом фільму займається компанія Millenium Media. Коли ж стрічка "До самої смерті" з'явиться у прокаті – наразі невідомо.