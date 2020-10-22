Сексапильная Меган Фокс предстанет в новом голливудском триллере "До самой смерти" (Till Death). Сейчас в сети опубликовали первые кадры, на которых актриса предстала в соблазнительных нарядах и с кровью на теле и одежде.

Новая роль Меган Фокс: фото

В фильме "До самой смерти" получила одну из главных ролей, поэтому все зрители в ожидании выхода нового триллера. И, согласно первым кадрам, которые опубликовало издание Collider, поклонники Меган Фокс будут поражены от ее игры.

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На фото можно увидеть, как актриса позирует в спальне с деревянной кроватью. Меган Фокс примерила роскошную атласную пижаму, которая состояла из шорт и майки на бретельках. Кроме этого, красавица появится в триллере в мужской рубашке, надетой на голое тело.

Жуткости сексуальным фотографиям добавляла кровь, которую авторы фильма "До самой смерти" нанесли на одежду и тело Меган Фокс. Поэтому уже с первых фото понятно: лента сможет пощекотать нервы любителя хороров.



Меган Фокс в новом триллере "До самой смерти" / Фото Collider

Соблазнительная Меган Фокс на первых кадрах "До самой смерти" / Фото Collider

Что известно о фильме "До самой смерти"

В центре сюжета триллера "до самой смерти" – красавица Эмма, которая попадает в жуткую ситуацию. Однажды она просіпается в постели, прикованная к своему мертвому мужу. Эмма понимает, что смерть любимого – это часть жестокой игры, которую задумали ради мести. И теперь девушке нужно выбраться живой и обхитрить двух профессиональных киллеров.

Поэтому и на промо-кадрах Меган Фокс предстала окровавленная. На одном фото видно и актера, сыгравшего мужа Эммы.

Новый триллер "До самой смерти" / Фото Collider

Известно, что производством фильма занимается компания Millenium Media. Когда же лента "До самой смерти" появится в прокате – пока неизвестно.