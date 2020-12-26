Маєток Neverland Ranch поблизу міста Санта-Барбара в Каліфорнії продали. Він належав "королю поп-музики" Майклу Джексону. Покупцем став мільярдер Рон Барклі.

Варто зазначити, що покупця на цей об'єкт нерухомості довго не могли знайти. Як повідомляє газета The Wall Street Journal, продали маєток та ділянку землі площею приблизно 1,1 тисячі гектарів.

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За все мільярдер заплатив 22 мільйони доларів. До слова, ще у 2016 році цей об'єкт оцінювали у 100 мільйонів доларів.З кожним роком ціна знижувалась. Все через те, що покупців було складно знайти.

За словами представника покупця, угода здійснена в інвестиційних цілях.

Маєток та судові процеси проти Джексона

Співак придбав цей маєток в 1988 році. Тоді Джексон заплатив за нього 19,5 мільйонів доларів.

Neverland був його улюбленим місцем проживання. Там він бачився з дітьми. Зокрема, були й ті, які згодом звинуватили співака в сексуальних домаганнях. Попри це, суд у 2005 році виправдав Джексона.

Після довгого судового процесу співак пообіцяв, що більше ніколи не повернеться в Neverland.



Територія маєтку / Фото JIM BARTSCH

Як виглядає будівля у 2020 році

Маєток перейменували, нині його назва – Sycamore Valley Ranch. На території маєтку розташовано: