Поместье Neverland Ranch близ города Санта-Барбара в Калифорнии продали. Оно принадлежало "королю поп-музыки" Майклу Джексону. Покупателем стал миллиардер Рон Баркли.

Стоит отметить, что покупателя на этот объект недвижимости долго не могли найти. Как сообщает газета The Wall Street Journal, продали имение и участок земли площадью около 1,1 тысячи гектаров.

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За все миллиардер заплатил 22 миллиона долларов. К слову, еще в 2016 году этот объект оценивали в 100 миллионов долларов. С каждым годом цена снижалась. Все потому, что покупателей было сложно найти.

По словам представителя покупателя, сделка осуществлена ​​в инвестиционных целях.

Поместье и судебные процессы против Джексона

Певец приобрел это имение в 1988 году. Тогда Джексон заплатил за него 19,5 миллионов долларов.

Neverland был его любимым местом проживания. Там он виделся с детьми. В частности, были и те, которые впоследствии обвинили певца в сексуальных домогательствах. Несмотря на это, суд в 2005 году оправдал Джексона.

После долгого судебного процесса певец пообещал, что больше никогда не вернется в Neverland.



Территория поместья / Фото JIM BARTSCH

Как выглядит здание в 2020 году

Имение переименовали, сейчас его название – Sycamore Valley Ranch. На территории поместья расположены: