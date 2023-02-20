Масляна є слов'янською народною розвагою, яка поєднує у собі язичницькі та християнські традиції. У свято заведено запрошувати рідних та близьких до себе в гості, готуючи до столу смачні млинці та вареники. Також це час, щоб помиритися з близькими, пробачити всілякі образи та підготувати своє серце до покаяння, зазначає 24 канал.

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Значення та традиції Масляної

Зміна сезонів у дохристиянські часи мала безліч обрядів, які були присвячені залученню тепла. У язичницькі часи під час Масляної вшановували бога Сонця Ярилу, адже вірили, що він приносить тепло і будить природу. З цієї нагоди готували млинці, які були схожим на це небесне світило.

Важливим атрибутами гулянь були колеса, опудало та вогнище. Опудало спалювали, бо люди вірили, що разом із загибеллю масляного опудала з життя йдуть всі негаразди та печалі. Також у цьому обряді закладане ще одне значення: смерть масляного опудала покращувала родючість землі.

Згодом після прийняття християнства це язичницьке свято отримало чимало християнських рис та набуло нових сенсів. У церковному календарі цей тиждень називається М'ясопусним, який став останнім етапом підготовки до Великого посту. У цей період не можна їсти м'ясо, а лише кисломолочні продукти й страви, приготовані на них. Тож саме вареники та млинці стали традиційними стравами для Масляної.

Чи має Масляна російське коріння – значення свята та його традиції / Фото Amazing Ukraine

Чи має Масляна російське коріння

Насправді правильно називати це свято – "Масниця", а все тому, що у давнину протягом тижня люди їли лише "масні" продукти: сир, масло, вареники з сиром і маслом. Окрім цієї назви є дуже багато регіональних назв – Колодій, Запусти, Сирний тиждень, Сиропуст. Також Масниця в Україні вважали більш жіночим святом, тому ще існували назви: "Бабське свято", "Бабський тиждень".

Серед українців назву "Масляна" почали вживати на початку 60-х років XX століття, коли Україна входила до складу СРСР. Саме тоді його після довгої заборони знову дозволили відзначати свято, але із дещо зі зміненими традиціями.

Також здебільшого на Масляну українці готували вареники, а не млинці. Одним з найпопулярніших видів були вареники з сиром, запечені зі сметаною та маслом. У кожного регіону були свої автентичні страви, тож це могли бути налисники з сиром, молочні каші, сирники, запіканки та різноманітні солодощі.

Масляна 2023 – традиції та прикмети свята / Фото з відкритих джерел

Народні прикмети на Масляну