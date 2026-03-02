Свою думку щодо цього висловив священник Православної Церкви України Юліан Тимчук у тіктоці. Він вважає, що дарувати квіти жінкам необхідно, адже цей жест несе в собі значно глибший зміст, ніж може здатися.

Чи варто дарувати жінкам квіти без приводу?

Священник ПЦУ Юліан Тимчук закликає чоловіків не боятися робити такі подарунки, навіть якщо презенти не є вічними. Головна цінність квітів полягає в увазі та часі, які витрачаються на цей жест.

Коли дружина чи дівчина отримує такий подарунок, вона розуміє, що про неї думали та намагалися створити для неї особливий настрій. Юліан Тимчук наголошує, що хоч квітка і зів'яне за кілька днів, емоції та насолода від її краси залишаються в пам'яті значно довше. На відміну від звичайних побутових предметів, рослини є дуже символічним подарунком, який передає щирість почуттів без зайвих слів.

До речі, священник ПЦУ Олексій Філюк зазначив, що вдома не варто зберігати штучні рослини. За словами отця, пластикові квіти становлять екологічну та хімічну загрозу, адже виготовлені з синтетичних матеріалів. Натомість Філюк закликав прикрашати житло живими квітами, що приносять користь і створюють здорову атмосферу в домі.

Чи можна дарувати жовті квіти?