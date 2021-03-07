Традиційно, перед початком Великого посту люди святкують Масляну. Цьогоріч вона розпочнеться 8 березня й закінчиться у неділю, 14 березня. Якщо вам складно обрати, де відзначати Масляну у Києві – шукайте найвеселіші локації цього свята у нашому матеріалі.

Звичай святкувати Масляну бере свої корені ще з язичницьких часів. По-іншому це свято також називають Масницею, Колодієм та Сиропусним тижнем. Саме на Масляну наші предки гучно й весело проводили час, адже вірили, що так вони швидше виженуть зиму. У цей період, "тихеньке" сидіння вдома вважалось ознакою поганого тону й образою для весни, тож кожен веселився, як міг. Час іде, а традиції залишаються, тож, пропонуємо до вашої уваги добірку заходів і подій на Масляну у Києві, аби ви змогли радісно провести час, як колись це робили наші прабатьки.

Актуально Коли в Україні святкуватимуть Масляну-2021: дата і традиції свята

Заходи на Масляну-2021 у Києві

Запальна Масляна на ВДНГ

Де: просп. Академіка Глушкова, 1

Коли: 13 – 14 березня о 16:00

Вартість квитка: безкоштовно

Спеціально до Масляної організатори вирішили прикрасити ВДНГ стрічками та декораціями з сіна. Традиційно, у центрі головної площі встановлять величезне опудало Зими. Також, задля розваги гостів влаштують видовищний флешмоб, під час якого кожен охочий матиме змогу долучитися до народних танців.



Масляна 2021 на ВДНГ Масляна 2021 на ВДНГ

Музична програма тішитиме участю таких виконавців, як DANTES, Анни Трінчер, Ольги Цибульської, TARABAROVA, Міли Нітич, Артура Боссо, гуртів "Клей Угрюмого" та SELFY, Дениса Реконвальда, СолоХи, Олега Кензова, TamerlanAlena, Grosu та інших.

На фудкортах відвідувачів ВДНГ чекатимуть різноманітні смаколики, однак більше організатори акцентували, звичайно, що на млинцях. Тут можна буде спробувати як традиційні варіанти цієї страви – з м'ясом, медом, маком або сиром, так і сучасні інтерпретації – з баварськими ковбасками, лососем чи зеленню. Таке задоволення коштуватиме від 70 гривень.

Національний музей народної архітектури та побуту України "Пирогово"

Де: вулиця академіка Тронька

Коли: 13 – 14 березня о 13:00

Вартість квитка: дорослий – 80 грн, дитячий – 20 грн

Давнє українське свято "Масниця. Колодій" тут святкують вже понад 20 років. Цьогоріч Пирогово відчинить свої двері 13 березня о 13:00. Традиційно, гостям покажуть давній обряд Колодія. Також, на свято запрошені фольклорні колективи, які відтворять для відвідувачів стародавні обряди і заспівають народні пісні.



Афіша заходів на Масляну у Києві

Гостей пригощатимуть смачними млинцями, варениками та узваром. І звичайно, наприкінці свята, після 16 години, запалає символ зими "Кострубатий дід" і, через очищення полум'ям, підготує всіх до весни і до нового в житті цього року.

Мамаєва слобода

Де: вул. Михайла Донця, 2.

Коли: 13 – 14 березня о 13:00

Мамаєва слобода пропонує всім охочим довідатись про давні українські традиції Колодія (Масниці) й зустріти це свято у селищі Козака Мамая. Обіцяють широку гастропрограму, у якій буде багато вареників із сиром, налисників, сирних бабок, печених яблук, а також різні хмільні наливки – вишняк, дулівка, медовуха, гарячий з прянощами мусулєс (козацький аналог глінтвейну).



Де сходити на Масляну 2021 у Києві Де сходити на Масляну 2021 у Києві

Веселощі також гостям забезпечені, адже гратиме автентична українська музика й відвідувачі матимуть змогу зазирнути у справжнє козацьке життя. Народні гуляння в Слободі розпочнуться біля "свинячого перелазу" на вигоні, що обіч "Шинку Коса над Чаркою".

Масляна у Древньому Києві

Де: Копачів, Київська обл.

Коли: 13 – 14 березня

Чудовим варіантом відпочинку на Масляну 2021 буде поїхати за Київ. Саме тут вас зустріне величний парк "Древній Київ", де відбуватимуться гуляння цього свята. У святкову програму входять: церемонія відкриття, видовищні кінні виступи, "масляничний вертеп", автентичний ритуал "Колодій" та багато інших цікавих розваг.



Локації заходів на Масляну 2021 у Києві Локації заходів на Масляну 2021 у Києві

Також, відвідувачі можуть поласувати смачними млинцями, спробувати слов'янські настоянки, постріляти з лука й навіть покататись на конях.