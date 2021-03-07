Де провести Масляну-2021 у Києві: локації найвеселіших заходів і подій
Традиційно, перед початком Великого посту люди святкують Масляну. Цьогоріч вона розпочнеться 8 березня й закінчиться у неділю, 14 березня. Якщо вам складно обрати, де відзначати Масляну у Києві – шукайте найвеселіші локації цього свята у нашому матеріалі.
Джерело:24 канал
Звичай святкувати Масляну бере свої корені ще з язичницьких часів. По-іншому це свято також називають Масницею, Колодієм та Сиропусним тижнем. Саме на Масляну наші предки гучно й весело проводили час, адже вірили, що так вони швидше виженуть зиму. У цей період, "тихеньке" сидіння вдома вважалось ознакою поганого тону й образою для весни, тож кожен веселився, як міг. Час іде, а традиції залишаються, тож, пропонуємо до вашої уваги добірку заходів і подій на Масляну у Києві, аби ви змогли радісно провести час, як колись це робили наші прабатьки.
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Заходи на Масляну-2021 у Києві
Запальна Масляна на ВДНГ
Масляна 2021 на ВДНГ
Національний музей народної архітектури та побуту України "Пирогово"
Давнє українське свято "Масниця. Колодій" тут святкують вже понад 20 років. Цьогоріч Пирогово відчинить свої двері 13 березня о 13:00. Традиційно, гостям покажуть давній обряд Колодія. Також, на свято запрошені фольклорні колективи, які відтворять для відвідувачів стародавні обряди і заспівають народні пісні.
Афіша заходів на Масляну у Києві
Гостей пригощатимуть смачними млинцями, варениками та узваром. І звичайно, наприкінці свята, після 16 години, запалає символ зими "Кострубатий дід" і, через очищення полум'ям, підготує всіх до весни і до нового в житті цього року.
Мамаєва слобода
Де сходити на Масляну 2021 у Києві
Масляна у Древньому Києві
Локації заходів на Масляну 2021 у Києві
Парк Феофанія
На гостей парку очікують веселі розваги для дітей і дорослих, бої на мішках, перетягування канату, народні атракціони. А ще – концерт під відкритим небом за участю фольклорних колективів і хороводи і танці навколо святкового багаття.
Масляна 2021 Київ
Поруч з дитячими майданчиками і сценою знаходяться кафе під відкритим небом, де ви зможете пригоститись смачними стравами української кухні: варениками та млинцями із різними смаками, стравами-гриль з натуральними ковбасками, та корисним трав'яним чаєм.
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