Традиционно, перед началом Великого поста люди празднуют Масленицу. В этом году она начнется 8 Марта и закончится в воскресенье, 14 марта. Если вам сложно выбрать, где отмечать Масленицу в Киеве – ищите самые веселые локации этого праздника в нашем материале.

Обычай праздновать Масленицу берет свои корни еще с языческих времен. По-другому этот праздник также называют Колодием и Сыропустной неделей. Именно на Масленицу наши предки громко и весело проводили время, ведь верили, что так они быстрее выгонят зиму. В этот период, "тихонькое" сидение дома считалось признаком дурного тона и обидой для весны, поэтому каждый веселился, как мог. Время идет, а традиции остаются, поэтому, предлагаем вашему вниманию подборку мероприятий и событий на Масленицу в Киеве, чтобы вы смогли радостно провести время, как когда-то это делали наши прародители.

Актуально Когда в Украине будут праздновать Масленицу-2021: дата и традиции праздника

Мероприятия на Масленицу-2021 в Киеве

Зажигательная Масленица на ВДНХ

Где: просп. Академика Глушкова, 1

Когда: 13 – 14 марта в 16:00

Стоимость билета: бесплатно

Специально к Масленице организаторы решили украсить ВДНХ лентами и декорациями из сена. Традиционно, в центре главной площади установят огромное чучело Зимы. Также, ради развлечения гостей устроят зрелищный флешмоб, во время которого каждый желающий сможет приобщиться к народным танцам.



Масленица-2021 на ВДНХ Масленица-2021 на ВДНХ Музыкальная программа порадует участием таких исполнителей, как DANTES, Анна Тринчер, Ольга Цибульской, TARABAROVA, Мила Нитич, Артур Боссо, группы "Клей Угрюмого" и SELFY, Денис Реконвальд, СолоХи, Олег Кензов, TamerlanAlena, Grosu и другие. На фудкортах посетителей ВДНХ будут ждать разнообразные вкусности, однако больше организаторы акцентировали, конечно, на блинах. Здесь можно будет попробовать как традиционные варианты этого блюда – с мясом, медом, маком или сыром, так и современные интерпретации – с баварскими колбасками, лососем или зеленью. Такое удовольствие будет стоить от 70 гривен.

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины "Пирогово"

Где: улица Академика Тронько

Когда: 13 – 14 марта в 13:00

Стоимость билета: взрослый – 80 грн, детский – 20 грн

Древний украинский праздник "Масленица. Колодий" здесь празднуют уже более 20 лет. В этом году Пирогово откроет свои двери 13 марта в 13:00. Традиционно, гостям покажут давний обряд Колодия. Также, на праздник приглашены фольклорные коллективы, которые воссоздадут для посетителей древние обряды и споют народные песни.



Афиша мероприятий на Масленицу в Киеве

Гостей будут угощать вкусными блинами, варениками и узваром. И конечно, в конце праздника, после 16 часов, запылает символ зимы "Кострубатый дед" и, через очищение пламенем, подготовит всех к весне и к новому в жизни этого года.

Мамаева слобода Где: ул. Михаила Донца, 2.

Когда: 13 – 14 марта в 13:00 Мамаева слобода предлагает всем желающим узнать о давних украинских традициях Колодия (Масленицы) и встретить этот праздник в поселке Казака Мамая. Обещают широкую гастропрограмму, в которой будет много вареников с творогом, блинчиков, творожных бабок, печеных яблок, а также различные хмельные наливки – вишняк, дуливка, медовуха, горячий с пряностями мусулес (казацкий аналог глинтвейна).



Где сходить на Масленицу-2021 в Киеве Где сходить на Масленицу-2021 в Киеве Веселья также гостям обеспечены, ведь будет играть аутентичная украинская музыка и посетители смогут заглянуть в настоящую казацкую жизнь. Народные гуляния в Слободе начнутся возле "свиного перелаза" на выгоне, что вдоль шинка "Коса над Чаркою". Масленица в Древнем Киеве Где: Копачев, Киевская обл.

Когда: 13 – 14 марта Отличный вариант отдыха на Масленицу-2021 – поехать за Киев. Именно здесь вас встретит величественный парк "Древний Киев", где будут проходить гуляния этого праздника. В праздничную программу входят: церемония открытия, зрелищные конные выступления, "масленичный вертеп", аутентичный ритуал "Колодий" и много других интересных развлечений.