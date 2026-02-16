Чи має Масниця російське походження – пише сайт "Етнографія". Українці мають власне, дуже давнє свято з унікальними обрядами, яке століттями намагалася стерти і замінити Російська імперія.
Чи має Масниця російське коріння?
Ідея святкування Масниці має язичницьке коріння, тому це свято існувало у багатьох європейських народів. З приходом християнства Церква адаптувала ці народні гуляння в останній тиждень перед Великим постом, коли вже не можна їсти м'ясо, але ще дозволяються молочні продукти.
Міф про російське походження Масниці виник через цілеспрямовану політику русифікації. У Радянському Союзі влада намагалася створити "єдиний радянський народ" зі спільними святами. Через що автентичні українські традиції цілеспрямовано витіснялися.
Так, у містах та селах масово впроваджували російський сценарій Масляної зі споживанням млинців, чаюванням з самоварів, кулачними боями та спалюванням опудала. Саме тоді млинці штучно зробили головним символом свята в Україні.
Млинці на Масницю 2026 / Фото Freepik
Які традиції Масниці в Україні?
- Якщо відкинути радянські звичаї, то ми побачимо зовсім іншу Масницю. Так, в Україні цей тиждень традиційно називали Колодієм.
- Замість млинців, українці традиційно готували вареники з сиром, щедро политі сметаною. Також на столах були сирники, млинці, запіканки та інші молочні страви.
- Крім того, наші предки проводили унікальний обряд "Колодка", якого не було в Росії, зауважує сайт "Українські традиції". Жінки збиралися разом і прив'язували дерев'яну колодку холостякам і дівчатам, щоб жартівливо покарати їх за те, що вони не одружилися під час зимових весіль. Щоб зняти колодку, треба було відкупитись частуванням чи стрічками.