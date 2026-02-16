Чи має Масниця російське походження – пише сайт "Етнографія". Українці мають власне, дуже давнє свято з унікальними обрядами, яке століттями намагалася стерти і замінити Російська імперія.

Чи має Масниця російське коріння?

Ідея святкування Масниці має язичницьке коріння, тому це свято існувало у багатьох європейських народів. З приходом християнства Церква адаптувала ці народні гуляння в останній тиждень перед Великим постом, коли вже не можна їсти м'ясо, але ще дозволяються молочні продукти.

Міф про російське походження Масниці виник через цілеспрямовану політику русифікації. У Радянському Союзі влада намагалася створити "єдиний радянський народ" зі спільними святами. Через що автентичні українські традиції цілеспрямовано витіснялися.

Так, у містах та селах масово впроваджували російський сценарій Масляної зі споживанням млинців, чаюванням з самоварів, кулачними боями та спалюванням опудала. Саме тоді млинці штучно зробили головним символом свята в Україні.

Млинці на Масницю 2026 / Фото Freepik

Які традиції Масниці в Україні?