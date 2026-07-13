Щоб з'ясувати це, слід дізнатися, яку історію приховує кожне з них. Детальніше – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Марк і Марко: різні імена чи ні

Обидва імені мають спільне та дуже давнє коріння, адже вони походять від давньоримського імені Marcus. Дослідники вважають, що це слово означає "молот" або ж напряму пов'язане з Марсом – богом війни. Саме тому з давніх-давен у це ім'я закладали зміст "мужній" та "сильний". Згодом воно поширилося світом завдяки святому євангелісту Марку, якого вважають покровителем Венеції.

Хоч коріння у цих імен і спільне, в Україні вони прижилися зовсім по-різному. Наприклад, форма Марко ідеально пасує до правил української мови, яка дуже любить закінчення "-о" в чоловічих іменах. Саме тому латинське слово у нас швидко стало своїм і звучить так само звично, як Петро чи Павло. Його здавна знали в кожній українській хаті, адже воно постійно зустрічається в народних піснях, казках та класичних книгах.

А от варіант Марк повернувся в українську мову дещо пізніше і зараз переживає нову хвилю популярності через європейську моду. Це лаконічніша західна форма, яка звучить більш сучасно та інтернаціонально, тому її часто обирають молоді батьки.

Марк і Марко – чи це різні імена / Фото Magnific

Нагадаємо, що нещодавно наша редакція писала про оригінальні імена для хлопчиків, які ви точно не чули.