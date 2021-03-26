"Відтепер і назавжди — Marie Claire українською": редактори провели ребрендинг жіночого глянцю

Джерело:Bazilik
Відомий український журнал про красу, моду та шоу-бізнес Marie Claire вийшов друком українською мовою. У фотосесії для глянцю взяли участь жінки з українських селищ, а керівниця бренду заявила, що відтепер журнал завжди публікуватимуть українською мовою, а не російською, як раніше.
За словами Катерина Лагутіної, керівниці бренду Marie Claire Ukraine, весняний випуск журналу, датований березнем-травнем 2021 року, розповідає про "нашу історію, красу, про складні сторінки історії, про актуальні питання сьогодення та технології майбутнього".
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Він (новий випуск видання, – Showbiz 24) об'єднав найкращих професіоналів, людей мистецтва, літератури та моди, слова яких ви можете не тільки прочитати, але й прослухати у подкастах. Відтепер і назавжди – Marie Claire українською,
– заявила Лагутіна.
Вона додала, що створення українського номеру для всієї команди журналу стало викликом. У ньому немає "синдикованих" матеріалів, оскільки усі зйомки та тексти створені командою видання. А герої, які постали на сторінках глянцю – українці або мають українське коріння.
Що цікаво, про намір провести ребрендинг видання команда Marie Claire повідомила ще у грудні 2020 року. Тоді ж розповідалось, що для створення номеру буде запрошено Надію Шаповал – українську модель, стилістку і засновницю бренду Nadiia.
В оновленій версії журналу на обкладинках зобразили жінок з українських селищ. Так редактори намагались розкрити Україну через нову призму бачення. Серед героїнь, у журналі можна побачити:
Перша обкладинка весняного номеру Marie Claire з Вікторією Кудіновою / Фото Marie Claire
Друга обкладинка весняного номеру Marie Claire / Фото Marie Claire
Варто додати, що у весняному номері читачі також знайдуть есе української письменниці Софії Андрухович про українське слово.