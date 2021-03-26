Відомий український журнал про красу, моду та шоу-бізнес Marie Claire вийшов друком українською мовою. У фотосесії для глянцю взяли участь жінки з українських селищ, а керівниця бренду заявила, що відтепер журнал завжди публікуватимуть українською мовою, а не російською, як раніше.

За словами Катерина Лагутіної, керівниці бренду Marie Claire Ukraine, весняний випуск журналу, датований березнем-травнем 2021 року, розповідає про "нашу історію, красу, про складні сторінки історії, про актуальні питання сьогодення та технології майбутнього".

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Він (новий випуск видання, – Showbiz 24) об'єднав найкращих професіоналів, людей мистецтва, літератури та моди, слова яких ви можете не тільки прочитати, але й прослухати у подкастах. Відтепер і назавжди – Marie Claire українською,

– заявила Лагутіна.

Вона додала, що створення українського номеру для всієї команди журналу стало викликом. У ньому немає "синдикованих" матеріалів, оскільки усі зйомки та тексти створені командою видання. А герої, які постали на сторінках глянцю – українці або мають українське коріння.

Що цікаво, про намір провести ребрендинг видання команда Marie Claire повідомила ще у грудні 2020 року. Тоді ж розповідалось, що для створення номеру буде запрошено Надію Шаповал – українську модель, стилістку і засновницю бренду Nadiia.

Новий випуск Marie Claire

В оновленій версії журналу на обкладинках зобразили жінок з українських селищ. Так редактори намагались розкрити Україну через нову призму бачення. Серед героїнь, у журналі можна побачити:

Вікторію Кудінову, 32-річну жительку села Майданецьке Черкаської області, яка працює продавчинею в крамниці та виховує сина. Вона ж і постала на першій обкладинці журналу. Фотосесія відбулась в автентичній хаті-мазанці за 200 кілометрів від Києва.



Перша обкладинка весняного номеру Marie Claire з Вікторією Кудіновою / Фото Marie Claire

На другій обкладинці позує дівчина з села Криворівня, що на Івано-Франківщині. Вона одягнена в традиційний гуцульський стрій, а зйомка отримала назву "Містична краса гуцулок".



Друга обкладинка весняного номеру Marie Claire / Фото Marie Claire

Варто додати, що у весняному номері читачі також знайдуть есе української письменниці Софії Андрухович про українське слово.