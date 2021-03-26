Известный украинский журнал о красоте, моде и шоу-бизнесе Marie Claire вышел в свет на украинском языке. В фотосессии для глянца приняли участие женщины из украинских поселков, а руководительница бренда заявила, что отныне журнал всегда будут публиковать на украинском языке, а не на русском, как раньше.

По словам Катерины Лагутиной, руководительницы бренда Marie Claire Ukraine, весенний выпуск журнала, датированный мартом-маем 2021 года, рассказывает о "нашей истории, красоте, о сложных страницах истории, об актуальных вопросах современности и технологии будущего".

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Он (новый выпуск издания, – Showbiz 24) объединил лучших профессионалов, людей искусства, литературы и моды, слова которых вы можете не только прочитать, но и послушать в подкастах. Отныне и навсегда – Marie Claire на украинском,

– заявила Лагутина.

Она добавила, что создание украинского номера для всей команды журнала стало вызовом. В нем нет "синдицированных" материалов, поскольку все съемки и тексты созданы командой издания. А герои, которые появились на страницах глянца – украинцы или имеют украинские корни.

Что интересно, о намерении провести ребрендинг издания команда Marie Claire сообщила еще в декабре 2020 года. Тогда же говорилось, что для создания номера будет приглашена Надежда Шаповал – украинская модель, стилистка и основательница бренда Nadiia.

Новый выпуск Marie Claire

В обновленной версии журнала на обложках изобразили женщин из украинских поселков. Так Редакторы пытались раскрыть Украину через новую призму видения. Среди героинь, в журнале можно увидеть:

Викторию Кудинову, 32-летнюю жительницу села Майданецкое Черкасской области, которая работает продавщицей в магазине и воспитывает сына. Она же и предстала на первой обложке журнала. Фотосессия состоялась в аутентичной хате-мазанке в 200 километрах от Киева.



Первая обложка весеннего номера Marie Claire с Викторией Кудиновой / Фото Marie Claire

На второй обложке позирует девушка из села Криворивня, что на Ивано-Франковщине. Она одета в традиционный гуцульский строй, а съемка получила название "мистическая красота гуцулок".



Вторая обложка весеннего номера Marie Claire / Фото Marie Claire

Стоит добавить, что в весеннем номере читатели также найдут эссе украинской писательницы Софии Андрухович об украинском слове.