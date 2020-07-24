Австралійська акторка знялась у більш ніж 20 фільмах. А всесвітню популярність принесла стрічка 2013 року "Вовк з Волл-стріт" з Леонардо Ді Капріо в головній ролі. Завдяки яким фільмам 30-річна зірка кіно досягла впізнаваності та успіху – читайте на LifeStyle 24.

Журналісти 24 каналу підібрали для вас 7 найцікавіших фільмів з участю Марго Роббі, окрім "Загону самогубців".

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"Вовк з Волл-стріт" (The Wolf of Wall Street)

Дата виходу: 2013 рік

Рейтинг: IMDb: 8,2

Жанр: біографічний, кримінальний, драматичний

Також у ролях: Леонардо Ді Капріо, Джона Гілл, Меттью Мак-Конегі

Хоч головну роль у фільмі має Ді Капріо, Марго Роббі теж не залишилась у тіні. Біографічний фільм розповідає про Джордана Белфорта, який стає брокером в успішному інвестиційному банку. Незабаром він закривається, тож Джордан йде працювати в заклад, що займається дрібними акціями. Згодом він знайомиться із сусідом Донні, з яким вони вирішують відкрити компанію Stratton Oakmont. Гроші сипляться, мов з неба, а Белфорт у вільний час те й робить, що їх марнує. Вживає наркотики, пиячить на вечірках. Щастя довго не триває, бо Джорданом починає цікавитися ФБР.

Вовк з Волл-стріт: дивіться трейлер фільму онлайн

"Фокус" (Focus)

Дата виходу: 2015 рік

Рейтинг IMDb: 6,6

Жанр: кримінальна трагікомедія

Також у ролях: Вілл Сміт, Родріго Санторо, Бредлі Вонг

Досвідчений шахрай Нікі бере дівчину Джесс як свою помічницю у сфері нелегального бізнесу. Тож він передає їй всі свої секрети карткових фокусів і непомітних крадіжок. Нікі ніколи не хотів бути закоханим, але так вже сталось, що доля звела їх обох і поєднала в одній справі. Але стосунки і гроші не можуть стояти поряд. Що переможе: любов до один одного чи любов до грошей?

Фокус: дивіться трейлер фільму онлайн

"Я, Тоня" (I, Tonya)

Дата виходу: 2017 рік

Рейтинг IMDb: 7,5

Жанр: чорна комедія, біографічний

Також у ролях: Маккена Грейс, Себастіан Стейн, Кейтлін Карнер

Біографічний фільм розповідає про історію Тоні Гардінг, американську фігуристку. 1994 року, під час національного чемпіонату з фігурного катання, Ненсі Керріган зламали ногу. Як виявилось, це зробив чоловік Тоні Джеф Гіллові. Він найняв людину, яка усуне суперницю дружини на змаганнях. Через цей скандал Тоня більше не змогла повернутись до фігурного катання, але все ще брала участь у реслінгу і боксерських боях. До слова, за роль у цьому фільмі Марго Роббі була номінанована на премію Оскар як найкраща кіноактриса.

Я, Тоня: дивіться трейлер фільму онлайн

"Марія, королева Шотландії" (Mary Queen of Scots)

Дата виходу: 2018 рік

Рейтинг IMDb: 6,3

Жанр: історична драма, біографічний фільм

Також у ролях: Сірша Ронан, Джек Лоуден, Девід Теннат

Марія – королева у шістнадцять років і вдова у вісімнадцять. Оскільки права жінки в ХVI столітті обмежені, їй казали вийти заміж. Але вона не послухалась, а натомість поїхала до Англії в той час, коли там почались заворушення. Помер король, його трон посіла Єлизавета І. Вона вперто не хотіла віддавати владу двоюрідній сестрі. Зрештою, Марія опинилась у в’язниці.

Марія, королева Шотландії: дивіться трейлер фільму онлайн

"Сенсація" (Bombshell)

Дата виходу: 2019 рік

Рейтинг IMDb: 6,8

Жанр: біографічна драма

Також у ролях: Шерліз Терон, Ніколь Кідман

Американський інформаційний канал Fox News був заснований в 1996 році. Головою й засновником каналу був Роджер Ейлс. Як тільки у Гретхен Карлсон закінчився контракт, вона звільнилась і подала в суд на Ейлса за те, що він домагався до неї. Журналістку підтримали й інші жінки, які працювали на каналі. Тільки так вдалось вибороти справедливість.

Сенсація: дивіться трейлер фільму онлайн

"Одного разу в Голлівуді" (Once Upon A Time In Hollywood)

Дата виходу: 2019 рік

Рейтинг IMDb: 7,7

Жанр: драмедія, чорна комедія, кримінальний і альтернативно-історичний фільм

Також у ролях: Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт, Брюс Дерн

Стрічка, режисована Квентіном Тарантіно, розповідає про Ріка Далтона, актора, що намагається пробитися в кінобізнес. Його друг – Кліфф Бутт завжди поряд, він є його водієм і дублером. Всі події відбуваються на фоні історичних подій серпня 1969 року, повязаних з сектою Чарльза Менсона. Цікаво: всі саундтреки до фільму були написані до 1969 року.

Одного разу в Голлівуді: дивіться трейлер фільму онлайн

"Хижі Пташки (та фантастична Гарлі Квінн)" (Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn)

Дата виходу: 2020 рік

Рейтинг IMDb: 6,1

Жанр: екшн, пригоди, кримінал

Також у ролях: Елла Джей Баско, Мері Елізабет Вінстед, Юен Мак-Грегор

Ще один фільм з кіновсесвіту DC. Гарлі розійшлась з Джокером, цього разу назавжди. Тож тепер всі люди, яким вона добряче насолила, намагаються їй помститись. Проте Гарлі потрібно врятувати життя дівчинки-крадійки Кассандри Кейн. Вона, Чорна Канарка, Мисливиця і Рене Монтойя об'єднуються в одну групу Хижих Пташок. І разом рятують дівчину від кримінального авторитета Ґотема.

Хижі Пташки (та фантастина Гарлі Квінн): дивитись трейлер фільму онлайн

"Загін самогубців" (Suicide Squad)

Дата виходу: 2016 рік

Рейтинг IMDb: 6,0

Жанр: супергеройський екшн

Також у ролях: Вілл Сміт, Юель Кіннаман, Джай Кортні

Фільм ґрунтується на однойменній історії з коміксів DC. Уряд штатів звільняє з в'язниці і об'єднує в одну групу найнебезпечніших злочинців для виконання завдання. Для того, щоб ніхто не зміг просто втекти, кожному імплантують невелику бомбу, яка в такому випадку здетонує. Якщо їхня місія буде виконана – всі злочини забудуться і весь загін потрапить на волю.

Загін самогубців: дивіться трейлер фільму онлайн

Також, у 2021 році, якщо прем'єрі не завадить пандемія коронавірусу, планується вихід "Загону самогубців 2", де Марго Роббі, звичайно ж, буде грати головну роль. Реліз фільму в США запланований на 6 серпня. Чекаємо!

Автор: Марія Касій