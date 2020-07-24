Австралийская актриса снялась в более чем 20 фильмах. А всемирную известность принесла лента 2013 года "Волк с Уолл-стрит" с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Благодаря каким фильмам 30-летняя звезда кино достигла узнаваемости и успеха – читайте на LifeStyle 24.

Журналисты 24 канала подобрали для вас 7 самых интересных фильмов с участием Марго Робби, кроме "Отряда самоубийц".

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"Волк с Уолл-стрит" (The Wolf of Wall Street)

Дата выхода: 2013

Рейтинг IMDb: 8,2

Жанр: Биографический, криминальный, драматический

Также в ролях: Леонардо Ди Каприо, Джона Хилл, Мэттью Макконехи

Хотя главную роль в фильме имеет Ди Каприо, Марго Робби тоже не осталась в тени. Биографический фильм рассказывает о Джордане Белфорте, который становится брокером в успешном инвестиционном банке. Вскоре он закрывается, и Джордан идет работать в учреждение, занимающееся мелкими акциями. Впоследствии он знакомится с соседом Донни, с которым они решают открыть компанию Stratton Oakmont. Деньги сыплются, словно с неба, а Белфорт в свободное время и делает, что их тратит. Употребляет наркотики, пьет на вечеринках. Счастье долго не длится, потому что Джорданом начинает интересоваться ФБР.

Волк с Уолл-стрит: смотрите трейлер фильма онлайн

"Фокус" (Focus)

Дата выхода: 2015

Рейтинг IMDb: 6,6

Жанр: криминальная трагикомедия

Также в ролях: Уилл Смит, Родриго Санторо, Брэдли Вонг

Опытный мошенник Ники берет девушку Джесс как свою помощницу в сфере нелегального бизнеса. Поэтому он передает ей все свои секреты карточных фокусов и незаметных краж. Ники никогда не хотел быть влюбленным, но так уж случилось, что судьба свела их обоих и объдинила в одном деле. Но отношения и деньги не могут стоять рядом. Что победит: любовь к друг другу или любовь к деньгам?

Фокус: смотрите трейлер фильма онлайн

"Тоня против всех" (I, Tonya)

Дата выхода: 2017

Рейтинг IMDb: 7,5

Жанр: черная комедия, биографический

Также в ролях: Маккена Грейс, Себастиан Стейн, Кейтлин Карнер

Биографический фильм рассказывает об истории Тони Хардинг, американской фигуристки. В 1994 году, во время национального чемпионата по фигурному катанию, Нэнси Керриган сломали ногу. Как оказалось, это сделал муж Тони Джефф Гиллоули. Он нанял человека, который устранит соперницу жены на соревнованиях. Из-за этого скандала Тоня больше не смогла вернуться к фигурному катанию, но все еще участвовала в рестлинге и боксерских боях. К слову, за роль в этом фильме Марго Робби была номинанована на премию Оскар как лучшая киноактриса.

Тоня против всех: смотрите трейлер фильма онлайн

"Мария, королева Шотландии" (Mary Queen of Scots)

Дата выхода: 2018

Рейтинг IMDb: 6,3

Жанр: историческая драма, биографический фильм

Также в ролях: Сирша Ронан, Джек Лоуден, Дэвид Теннат

Мария – королева в шестнадцать лет и вдова в восемнадцать. Поскольку права женщины в ХVI столетии ограничены, ей сказали выйти замуж. Но она не послушалась, а взамен уехала в Англию в то время, когда там начались беспорядки. Умер король, его трон заняла Елизавета I. Она упорно не хотела отдавать власть двоюродной сестре. В конце концов, Мария оказалась в тюрьме.

Мария, королева Шотландии: смотрите трейлер фильма онлайн

"Скандал" (Bombshell)

Дата выхода: 2019

Рейтинг IMDb: 6,8

Жанр: биографическая драма

Также в ролях: Шерлиз Терон, Николь Кидман

Американский информационный канал Fox News был основан в 1996 году. Председателем и основателем канала был Роджер Эйлс. Как только у Гретхен Карлсон закончился контракт, она уволилась и подала в суд на Эйлса за то, что он домогался ее. Журналистку поддержали и другие женщины, которые работали на канале. Только так удалось добиться справедливости.

Скандал: смотрите трейлер фильма онлайн

"Однажды в Голливуде" (Once Upon A Time In Hollywood)

Дата выхода: 2019

Рейтинг IMDb: 7,7

Жанр: драмедия, черная комедия, криминальный и альтернативно-исторический фильм

Также в ролях: Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Брюс Дерн

Лента, режиссируемая Квентином Тарантино, рассказывает о Рике Далтоне, актере, пытающегося пробиться в кинобизнес. Его друг – Клифф Бутт всегда рядом, он его водитель и дублер. Все события происходят на фоне исторических событий августа 1969, связанных с сектой Чарльза Мэнсона. Интересно: все саундтреки к фильму были написаны до 1969 года.

Однажды в Голливуде: смотрите трейлер фильма онлайн

"Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn)

Дата выхода: 2020

Рейтинг IMDb: 6,1

Жанр: экшн, приключения, криминал

Также в ролях: Элла Джей Баско, Мэри Элизабет Уинстед, Юэн Макгрегор

Еще один фильм из киновселенной DC. Харли разошлась с Джокером, на этот раз навсегда. И теперь все люди, которым она сильно насолила, пытаются ей отомстить. Однако Харли нужно спасти жизнь девочки-воровки Кассандры Кейн. Она, Черная Канарейка, Охотница и Рене Монтойя объединяются в одну группу Хищных Птичек. И вместе спасают девушку от криминального авторитета Готэма.

Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн: смотреть трейлер фильма онлайн

"Отряд самоубийц" (Suicide Squad)

Дата выхода: 2016

Рейтинг IMDb: 6,0

Жанр: супергеройский экшн

Также в ролях: Уилл Смит, Юэль Киннаман, Джай Кортни

Фильм основан на одноименной истории из комиксов DC. Правительство штатов освобождает из тюрьмы и объединяет в одну группу опасных преступников для выполнения задания. Для того, чтобы никто не смог просто уйти, каждому имплантируют небольшую бомбу, которая в таком случае сдетонирует. Если их миссия будет выполнена – все преступления забудутся и весь отряд получит свободу.

Отряд самоубийц: смотрите трейлер фильма онлайн

Также, в 2021 году, если премьере не помешает пандемия коронавируса, планируется выход "Отряда самоубийц 2", где Марго Робби, конечно же, будет играть главную роль. Релиз фильма в США запланирован на 6 августа. Ждем!

Автор: Марія Касмй