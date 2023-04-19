Весняний манікюр 2023: 12 неймовірних ідей від українських майстринь

Україна розвивається в усіх сферах, зокрема й у сфері краси. Українські майстрині демонструють чудові ідеї для весняного манікюру.

Основними трендами манікюру на весну традиційно є оригінальні деталі, вкраплення квітів та листя, цікаві яскраві кольори та ніжність. Українські майстри та майстри манікюру дотримуються усіх цих правил, але додають дух національної культури й спадщини.

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Варіанти дизайну нігтів навесні 2023 однозначно заторкують національну ідею – тут і бавовна, і квіткові мотиви. Також вони нагадують хвилі Чорного моря та символи з картин українських художників.

12 ідей манікюру від майстринь у фото



Манікюр на весну 2023 / Фото з інстаграму culturamanicura



Манікюр на весну 2023 / Фото з інстаграму kuz_nails



Манікюр на весну 2023 / Фото з інстаграму kuz_nails



Манікюр на весну 2023 / Фото з інстаграму saynomo.nailbar



Манікюр на весну 2023 / Фото з інстаграму fynonails



Манікюр на весну 2023 / Фото з інстаграму ab_studio



Манікюр на весну 2023 / Фото з інстаграму nailsmade



Манікюр на весну 2023 / Фото з інстаграму mvk.ua



Манікюр на весну 2023 / Фото з інстаграму vakula_nails



Манікюр на весну 2023 / Фото з інстаграму bunny.nails.ua



Манікюр на весну 2023 / Фото з інстаграму solovey_nail_art