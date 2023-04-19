Весняний манікюр 2023: 12 неймовірних ідей від українських майстринь

19 квітня 2023, 19:45
Читать новость на русском

Джерело:

Vogue

Україна розвивається в усіх сферах, зокрема й у сфері краси. Українські майстрині демонструють чудові ідеї для весняного манікюру.

Основними трендами манікюру на весну традиційно є оригінальні деталі, вкраплення квітів та листя, цікаві яскраві кольори та ніжність. Українські майстри та майстри манікюру дотримуються усіх цих правил, але додають дух національної культури й спадщини. 

Дивіться також Мінімалізм у тренді: 5 порад від скандинавських експертів для покращення краси й здоров'я

Варіанти дизайну нігтів навесні 2023 однозначно заторкують національну ідею – тут і бавовна, і квіткові мотиви. Також вони нагадують хвилі Чорного моря та символи з картин українських художників. 

12 ідей манікюру від майстринь у фото


Манікюр на весну 2023 / Фото з інстаграму culturamanicura


Манікюр на весну 2023 / Фото з інстаграму kuz_nails


Манікюр на весну 2023 / Фото з інстаграму kuz_nails


Манікюр на весну 2023 / Фото з інстаграму saynomo.nailbar 


Манікюр на весну 2023 / Фото з інстаграму fynonails


Манікюр на весну 2023 / Фото з інстаграму ab_studio


Манікюр на весну 2023 / Фото з інстаграму nailsmade


Манікюр на весну 2023 / Фото з інстаграму mvk.ua


Манікюр на весну 2023 / Фото з інстаграму vakula_nails


Манікюр на весну 2023 / Фото з інстаграму bunny.nails.ua


Манікюр на весну 2023 / Фото з інстаграму solovey_nail_art

 

Автор: Марія Касій