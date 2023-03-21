Манікюр milkshake nails розірвав тренди весни 2023 року: як його повторити

Тренди манікюру навесні 2023 року розриває варіант milkshake nails. Це мінімалістичний манікюр, головним кольором якого є ніжний рожевий, що нагадує усім мілкшейк.

Індустрія краси часто пропонує нам неординарні рішення й оригінальні способи додати родзинки своєму образу. Але нейл-артисти натякають, що весна 2023 року буде значно спокійнішою та мінімалістичною. І це справді так – тренди розриває манікюр milkshake nails.

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Milkshake nails – новий тренд манікюру

Цей вид манікюру натхненний ніким іншим, як ніжним молочним напоєм та його злегка рожевим кольором. Головна його риса – універсальність: такий манікюр пасуватиме до будь-якого образу, матиме чудовий вигляд на кожен день та для особливих виходів. Також це чудова альтернатива французькому манікюру.

Професіонали доводять, що мінімалістичні та прості стилізації – не обов'язково нудні та банальні. До речі, популярності набирає схожий тренд до milkshake nails lipgloss nails, – це напівпрозоре та блискуче покриття нігтів.



Манікюр lipgloss nails / Фото з інстаграму

Milkshake nails: як повторити

Цей манікюр нескладний, тож і повторити його – не буде великих зусиль. Головне – правильно підібрати відтінок молочно-рожевого кольору. Можна змішувати ті відтінки, що створять ідеальний варіант. Не бійтесь додавати ті кольори, що вам подобаються: пастель, фіолетовий, блакитний чи навіть зелений варіант будуть оригінально дивитися на ваших нігтях. Головне – напівпрозорий фініш, що нагадуватиме коктейль.

Не зупиняйтесь на покритті. За бажанням, можна додати легку графіку чи малюнки, зробити варіант французького манікюру або поєднати з улюбленими прикрасами чи наліпками.

Варіанти манікюру milkshake nails у фото



Трендовий манікюр на весну 2023 / Фото з інстаграму



Трендовий манікюр на весну 2023 / Фото з інстаграму



Трендовий манікюр на весну 2023 / Фото з інстаграму



Трендовий манікюр на весну 2023 / Фото з інстаграму



Трендовий манікюр на весну 2023 / Фото з інстаграму