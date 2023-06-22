10 ідей гелевого манікюру, які трендово виглядають на коротких нігтях: шикарні фото

Може здаватися, що короткі нігті не такі "круті" для оригінального та цікавого манікюру. Дивіться нижче ідеї для гелевого манікюру, що матимуть стильний і трендовий вигляд.

Нігті бувають різних форм, розмірів та довжини – причин бентежитися з цього приводу немає. Для коротких нігтів суперпопулярним є гель-манікюр. З кольором можна експериментувати, та класика (нюдовий і червоний) мають стильний вигляд. Французький манікюр теж пасує до коротких нігтів, водночас краще фарбувати тонку лінію. Більше ідей дивіться нижче.

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Сатиновий хром

Блискуче-райдужний манікюр простий та чудово підходить у літню пору до будь-якого образу.

Skittle

Манікюр у стилі цукерок Skittle універсальний – підходить як для довгих, так і коротких нігтів.

Класичний червоний

Однотонні нігті завжди у тренді, а червоний гель-лак – незмінна класика та гарний вибір.

Французький манікюр

Французька класика знову повернулась у тренди, та стала більш креативною. Золота тонка лінія зберігає пропорційність нігтя та має стиль шику.

Нігті з градієнтом

Щоб створити ефектний стиль градієнта, оберіть один колір та кілька відтінків. Це ідеальний варіант для тих, хто не може визначитися з відтінком, або хоче підходити сезону.

Космічні півмісяці

Такий стиль манікюру матиме вдалий вигляд навіть тоді, коли нігті відростуть.

Кольоровий арт

Використовуйте контраст та різні відтінки для оригінального арту. Ретро-хвилі можна адаптовувати до довжини ваших нігтів.

Яскраві ромашки

2000-ті роки – справжнє джерело натхнення для сучасних майстрів манікюру. Блискучий манікюр з ромашками – гарний вибір для коротких нігтів.

Шахова дошка

Шаховий дизайн актуальний не тільки в інтер'єрі, але й манікюрі. Нанесення такого дизайну непросте, тож гель-манікюр продовжить життя.

Леопардові краї

Леопардовий принт доволі універсальний та гарно виглядає з будь-яким кольором. Для сміливців пасуватиме неординарний арт.