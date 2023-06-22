10 ідей гелевого манікюру, які трендово виглядають на коротких нігтях: шикарні фото
Джерело:In style
Може здаватися, що короткі нігті не такі "круті" для оригінального та цікавого манікюру. Дивіться нижче ідеї для гелевого манікюру, що матимуть стильний і трендовий вигляд.
Нігті бувають різних форм, розмірів та довжини – причин бентежитися з цього приводу немає. Для коротких нігтів суперпопулярним є гель-манікюр. З кольором можна експериментувати, та класика (нюдовий і червоний) мають стильний вигляд. Французький манікюр теж пасує до коротких нігтів, водночас краще фарбувати тонку лінію. Більше ідей дивіться нижче.
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Сатиновий хром
Блискуче-райдужний манікюр простий та чудово підходить у літню пору до будь-якого образу.
Skittle
Манікюр у стилі цукерок Skittle універсальний – підходить як для довгих, так і коротких нігтів.
Класичний червоний
Однотонні нігті завжди у тренді, а червоний гель-лак – незмінна класика та гарний вибір.
Французький манікюр
Французька класика знову повернулась у тренди, та стала більш креативною. Золота тонка лінія зберігає пропорційність нігтя та має стиль шику.
Нігті з градієнтом
Щоб створити ефектний стиль градієнта, оберіть один колір та кілька відтінків. Це ідеальний варіант для тих, хто не може визначитися з відтінком, або хоче підходити сезону.
Космічні півмісяці
Такий стиль манікюру матиме вдалий вигляд навіть тоді, коли нігті відростуть.
Кольоровий арт
Використовуйте контраст та різні відтінки для оригінального арту. Ретро-хвилі можна адаптовувати до довжини ваших нігтів.
Яскраві ромашки
2000-ті роки – справжнє джерело натхнення для сучасних майстрів манікюру. Блискучий манікюр з ромашками – гарний вибір для коротких нігтів.
Шахова дошка
Шаховий дизайн актуальний не тільки в інтер'єрі, але й манікюрі. Нанесення такого дизайну непросте, тож гель-манікюр продовжить життя.
Леопардові краї
Леопардовий принт доволі універсальний та гарно виглядає з будь-яким кольором. Для сміливців пасуватиме неординарний арт.