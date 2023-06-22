Ногти бывают разных форм, размеров и длины – причин смущаться по этому поводу нет. Для коротких ногтей суперпопулярным является гель-маникюр. С цветом можно экспериментировать, но классика (отличный и красный) выглядит стильно. Французский маникюр тоже подходит к коротким ногтям, одновременно лучше красить тонкую линию. Больше идей смотрите ниже.

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Сатиновый хром

Блестяще-радужный маникюр простой и прекрасно подходит в летнее время к любому образу.

Skittle

Маникюр в стиле конфет Skittle универсален – подходит как для длинных, так и для коротких ногтей.

Классический красный

Однотонные ногти всегда в тренде, а красный гель-лак – неизменная классика и хороший выбор.

Французский маникюр

Французская классика снова вернулась в тренды и стала более креативной. Золотая тонкая линия сохраняет пропорциональность ногтя и стиль шика.

Ногти с градиентом

Чтобы создать эффектный стиль градиента, выберите один цвет и несколько оттенков. Это идеальный вариант для тех, кто не может определиться с оттенком или хочет подходить сезону.

Космические полмесяца

Такой стиль маникюра будет выглядеть удачно даже тогда, когда ногти отрастут.

Цветной арт

Используйте контраст и разные оттенки для оригинального арта. Ретро-волны можно адаптировать к длине ваших ногтей.

Яркие ромашки

2000-е – настоящий источник вдохновения для современных мастеров маникюра. Блестящий маникюр с ромашками – хороший выбор для коротких ногтей.

Шахматная доска

Шахматный дизайн актуален не только в интерьере, но и маникюре. Нанесение такого дизайна непростое, так что гель-маникюр продлит жизнь.

Леопардовые края

Леопардовый принт довольно универсален и хорошо смотрится с любым цветом. Для смельчаков будет подходить неординарный арт.