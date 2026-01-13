А відповідь на це питання приховується в елегантному мінімалізмі, який прикрашає та візуально омолоджує руки. Про найкращий манікюр для жінок старше 50 років – розповідає 24 Канал з посиланням на Parade.

Манікюр для жінок 50+: який дизайн омолоджує руки?

Експерти індустрії краси зійшлися на думці, що масивні малюнки та "важкі" дизайни часто привертають зайву увагу до вікових змін шкіри. Натомість новим фаворитом для зрілих жінок стає мікрофренч.

Власниця салону House of NAF та відома майстриня з манікюру Теммі Козловські пояснює феномен популярності цього дизайну саме його здатністю омолоджувати. На відміну від класичного френча з широкою смугою, який іноді може візуально вкорочувати нігтьову пластину, мікрофренч працює інакше.

Ультратонка лінія на кінчику візуально видовжує нігті, додаючи рукам нотку юності та витонченості,

– зазначає Козловські.

До того ж головною перевагою такого манікюру є те, що він пасує до будь-якої форми нігтів – від м'якого квадрата до мигдалю чи овалу. Крім цього, мікрофренч створює ефект здорових, довгих та молодих нігтів.

Манікюр для жінок після 50 років: добірка вишуканих дизайнів

Варіацій виконання такого манікюру безліч, і вони чудово пасують зрілим жінкам. Найпопулярнішим варіантом залишається стиль "тиха розкіш", де використовується нюдова або напівпрозора основа, що ідеально збігається з тоном шкіри, у поєднанні з найтоншою білою лінією.

Однак експертка не радить обмежуватися лише класикою. Жінкам після 50 років не варто боятися використовувати різні кольори у своєму манікюрі. Так, білу смужку у мікрофренчі можна замінити на глибокий бордовий, шляхетний синій або пастельний відтінок. Оскільки лінія мікрофренча дуже тонка, яскравий колір додасть образу свіжості.

Чи буде в тренді мікрофренч у 2026 році?