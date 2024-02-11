До Дня святого Валентина: 12 ідей манікюру, які сподобаються кожній дівчині

До Дня святого Валентина залишилися лічені дні. Тому прийшов час записуватися на манікюр та обирати дизайн, який точно вразить коханого чоловіка.

Можна зважитися на експерименти або обрати більш класичний варіант – наприклад, френч. 24 Канал зробив добірку ідей манікюру до Дня закоханих. Обирайте дизайн, який підійде найкраще до вашого святкового образу.

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Манікюр з сердечками

Серця – це те, з чим найбільше асоціюється День святого Валентина. Адже ними прикрашають все навколо. Такий дизайн підійде на будь-який смак. Наприклад, можна зробити мінімалістичний, ніжний та романтичний манікюр або дуже зухвалий.

Манікюр на День святого Валентина / Фото Pinterest

Манікюр на День святого Валентина / Фото Pinterest

Манікюр на День святого Валентина / Фото Pinterest

Манікюр на День святого Валентина / Фото Pinterest

Класичний дизайн

Класика ніколи не виходить з моди. Багато дівчат хоч раз у житті обирали френч, коли не знали, який дизайн нігтів зробити. Нюдові відтінки гармонійно поєднаються з багатьма образами, які можна створити на День закоханих.

Манікюр на День святого Валентина / Фото Pinterest

Манікюр на День святого Валентина / Фото Pinterest

Манікюр на День святого Валентина / Фото Pinterest

Манікюр на День святого Валентина / Фото Pinterest

Рожевий манікюр

Деякі дівчата відмовляються від простого манікюру на День святого Валентина. Адже хочуть вразити свою кохану людину яскравим образом. Рожевий колір, як і червоний, відображає це свято. Тому можна поекспериментувати з дизайнами.

Манікюр на День святого Валентина / Фото Pinterest

Манікюр на День святого Валентина / Фото Pinterest

Манікюр на День святого Валентина / Фото Pinterest

Манікюр на День святого Валентина / Фото Pinterest