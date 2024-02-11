Можно решиться на эксперименты или выбрать более классический вариант – например, френч. 24 Канал сделал подборку идей маникюра ко Дню влюбленных. Выбирайте дизайн, который подойдет лучше всего к вашему праздничному образу.

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Маникюр с сердечками

Сердца – это то, с чем больше всего ассоциируется День святого Валентина. Ведь ими украшают все вокруг. Такой дизайн подойдет на любой вкус. Например, можно сделать минималистичный, нежный и романтический маникюр или очень дерзкий.

Дизайн с сердечками Маникюр на День святого Валентина / Фото Pinterest

Дизайн с сердечками Маникюр на День святого Валентина / Фото Pinterest

Дизайн с сердечками Маникюр на День святого Валентина / Фото Pinterest

Дизайн с сердечками Маникюр на День святого Валентина / Фото Pinterest

Классический дизайн

Классика никогда не выходит из моды. Многие девушки хоть раз в жизни выбирали френч, когда не знали, какой дизайн ногтей сделать. Нюдовые оттенки гармонично сочетаются со многими образами, которые можно создать на День влюбленных.

Классический дизайн ногтей Маникюр на День святого Валентина / Фото Pinterest

Классический дизайн ногтей Маникюр на День святого Валентина / Фото Pinterest

Классический дизайн ногтей Маникюр на День святого Валентина / Фото Pinterest

Классический дизайн ногтей Маникюр на День святого Валентина / Фото Pinterest

Розовый маникюр

Некоторые девушки отказываются от простого маникюра на День святого Валентина. Ведь хотят поразить своего любимого человека ярким образом. Розовый цвет, как и красный, отражает этот праздник. Поэтому можно поэкспериментировать с дизайнами.

Розовый дизайн Маникюр на День святого Валентина / Фото Pinterest

Розовый дизайн Маникюр на День святого Валентина / Фото Pinterest

Розовый дизайн Маникюр на День святого Валентина / Фото Pinterest

Розовый дизайн Маникюр на День святого Валентина / Фото Pinterest