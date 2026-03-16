Точно не глянець: який манікюр носитимуть найстильніші жінки навесні 2026

Якщо ви шукаєте ідею для свіжого манікюру на цю весну, то зверніть увагу на новий тренд. Розмиті нігті – стильна заміна звичайному глянцевому покриттю та популярним раніше "мильним" нігтям.

Головна фішка тренду полягає в тому, що колір на нігтях виглядає дуже ніжно, наче через легкий туман або розмитий фільтр у телефоні. Тут немає чітких ліній чи ідеального блиску, тому манікюр має максимально натуральний і спокійний вигляд, пише Vogue Scandinavia.

Що відомо про найстильніший манікюр весни 2026 року?

Журнал Vogue Scandinavia називає цей стиль "нюансним манікюром", де кольори не мають меж і плавно переходять один в одного. Він ідеально підходить для тих, хто любить мінімалізм, але хоче додати образу трішки весняного настрою.

Водночас Harper's Bazaar зауважує, що цей елегантний варіант робить руки візуально дуже доглянутими. Адже колір на нігтях ніби розчиняється.

Як зазначає видання Woman & Home, саме такий розмитий фініш став головною новинкою сезону 2026 року. Це дозволяє жінкам носити навіть яскраві пастельні відтінки так, щоб вони не впадали в око. А Marie Claire додає, що секрет популярності цього тренду полягає в його особливому сяйві, яке нагадує вельвет або пелюстку квітки.

Як повторити такий манікюр вдома?

Створити такий ефект самостійно значно простіше, ніж малювати ідеальні лінії класичного манікюру. Почніть із базового догляду та нанесіть один шар напівпрозорого лаку молочного чи бежевого кольору. Поки база ще не повністю висохла, поставте в центрі нігтя маленьку крапку кольорового лаку, наприклад, ніжно-блакитного або пастельно-рожевого.

Далі візьміть звичайний спонж для макіяжу або м'який пензлик і легкими рухами розтягніть колір від центру до країв, щоб він поступово зникав. Втім, не намагайтеся зробити всі нігті однаковими, адже в цьому тренді цінується унікальність кожного мазка.

На завершення обов'язково скористайтеся матовим або сатиновим закріплювачем. Саме він прибере зайвий блиск і створить той самий ефект, який робить цей манікюр найбажанішим у 2026 році.

