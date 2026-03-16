Главная фишка тренда заключается в том, что цвет на ногтях выглядит очень нежно, как через легкий туман или размытый фильтр в телефоне. Здесь нет четких линий или идеального блеска, поэтому маникюр выглядит максимально натуральным и спокойным, пишет Vogue Scandinavia.

Что известно о самом стильном маникюре весны 2026 года?

Журнал Vogue Scandinavia называет этот стиль "нюансным маникюром", где цвета не имеют границ и плавно переходят друг в друга. Он идеально подходит для тех, кто любит минимализм, но хочет добавить образу чуточку весеннего настроения.

В то же время Harper's Bazaar замечает, что этот элегантный вариант делает руки визуально очень ухоженными. Ведь цвет на ногтях будто растворяется.

Как отмечает издание Woman & Home, именно такой размытый финиш стал главной новинкой сезона 2026 года. Это позволяет женщинам носить даже яркие пастельные оттенки так, чтобы они не бросались в глаза. А Marie Claire добавляет, что секрет популярности этого тренда заключается в его особом сиянии, которое напоминает вельвет или лепесток цветка.

Как повторить такой маникюр дома?

Создать такой эффект самостоятельно значительно проще, чем рисовать идеальные линии классического маникюра. Начните с базового ухода и нанесите один слой полупрозрачного лака молочного или бежевого цвета. Пока база еще не полностью высохла, поставьте в центре ногтя маленькую точку цветного лака, например, нежно-голубого или пастельно-розового.

Далее возьмите обычный спонж для макияжа или мягкую кисточку и легкими движениями растяните цвет от центра к краям, чтобы он постепенно исчезал. Впрочем, не пытайтесь сделать все ногти одинаковыми, ведь в этом тренде ценится уникальность каждого мазка.

В завершение обязательно воспользуйтесь матовым или сатиновым закрепителем. Именно он уберет лишний блеск и создаст тот самый эффект, который делает этот маникюр самым желанным в 2026 году.

