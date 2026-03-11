Про це пише видання myself. Детальніше про наймодніший манікюр 2026 року – читайте більше в нашому матеріалі.

Не пропустіть Салон більше не потрібен: 7 простих дизайнів манікюру, які вийдуть у кожної

Який манікюр буде в тренді у 2026 році?

Головним фаворитом манікюру 2026 року стане глибокий сливовий відтінок. Він ідеально підходить для тих, хто хоче додати барв своїм нігтям, але боїться, що яскраві кольори швидко набриднуть.

Слива – тонка межа між класичним темно-червоним та містичним чорним. Такий колір виглядає надзвичайно елегантно, дорого і водночас свіжо, бо він ще не встиг стати занадто популярним.

Як зробити сливовий манікюр?

Ви можете обрати безпрограшний варіант і просто покрити нігті одним тоном, і це вже додасть вашому образу аристократичності.

Втім, 2026 рік заохочує модниць до творчості. Щоб зробити манікюр особливим, спробуйте додати хромову втирку поверх сливового лаку для металевого сяйва.

Також неймовірно стильно виглядають поєднання цього кольору з золотими акцентами або тонкими геометричними лініями.

Які ще кольори манікюру будуть трендовими у 2026 році?