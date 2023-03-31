Майстер Джей Ло створив тренд манікюру 2023: фото ефектного "хмарного" дизайну

Зірковий майстер Том Бачик, який робить манікюр для Дженніфер Лопес, започаткував новий тренд. Це хмарний дизайн для нігтів, що чудово підходить до будь-якого образу у весняний період.

Американський нейл-артист Том Бачик, який є майстром манікюру багатьох знаменитостей, зокрема й Дженніфер Лопес, започаткував новий тренд. Він опублікував відео зі створенням дизайну "хмарних нігтів". Новий стильний тренд зібрав у тіктоці близько 40 мільйонів переглядів.

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Трендовий манікюр "хмарні нігті"

Том Бачик показав, як на овальних нігтях нюдового кольору малює пензликом білі крихітні хмаринки, що не може не заворожувати. "Хмарний" дизайн нігтів означає те, що й звучить. Це малюнки хмарного неба, що може бути світлим чи темним, з іншими елементами (зірками, півмісяцями) чи без.

З хмарним дизайном можна експериментувати, додавати деталі та створювати щось нове. У мережі демонструють варіанти такого манікюру з крихітними кристалами, малюнком сузір'я, у французькому стилі чи з ефектом мармуру. Спробуйте різні кольори: веселкові, готичні, нюдові.

Найефектніші хмарні нігті: фото і відео



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