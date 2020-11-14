Біла шкіра, червоні губи, колекційне вбрання та білі шкарпетки – ось так виглядають справжні японські гейші. Жінки у традиційному кімоно багато століть залишалися головно загадкою Азії. Дивовижні факти про японських гейш – читайте в нашому матеріалі.

Як насправді живуть сучасні гейші та як відрізнити їх від жінок легкої поведінки, розповідає Elle.

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Цікаві факти про японських гейш

Чому образ гейші був зіпсований?

Образ елітної культурної компаньйонки був зіпсований американськими солдатами в роки Другої світової війни. Вони без розбору називали всіх японських жінок, які їм віддавалися – Geisha girl. Через це слово "гейша" почало асоціюватися з образом жінки легкої поведінки. Але насправді це не так.

Як відрізнити справжню гейшу

Японських робітниць секс-індустрії називають "юдзе" .

. У куртизанок пояс кімоно зав'язується спереду на простий вузол , від нього можна легко та швидко позбутися. А у гейш – ззаду та на велику кількість важких вузлів.

, від нього можна легко та швидко позбутися. А у гейш – ззаду та на велику кількість важких вузлів. Юдзе вдягають взуття на босу ногу , без білих шкарпеток.

, без білих шкарпеток. Вони також прикрашають волосся великою кількістю шпильок, червоними нитками та монетками.



Гейші зав'язують пояс кімоно ззаду / Фото unsplash

Учениці гейші

У давнину дівчата отримували освіту гейші з 10 років, сьогодні – строго з 16 років. Протягом 2 – 4 років дівчат називають "майко" (статус учениці). Вони відрізняються від "старших сестер" одягом: рукави кімоно коротші, а нижній комірець – має яскраво-червоний колір.



Гейші – це не жінки легкої поведінки / Фото pexels

Коли ученицю посвячують у гейшу, то комірець замінюють на білий, розшитий золотими нитками.

Освіта

Вартість навчання гейші коштує кілька десятків тисяч доларів. Кімоно може вартувати 10 – 15 тисяч доларів. Частину витрат беруть на себе власники "чайних будиночків", але учениці підписують контракт – вони зобов'язуються протягом року, як закінчать навчання, працювати на свою школу. Якщо дівчина захоче змінити професію, вона буде змушена виплатити величезну суму боргу.

Вартість компанії гейші

Дві години у компанії сучасної гейші коштує приблизно чверті річної зарплати середньостатистичного японського службовця. Тому лише високопоставлені політики та багаті бізнесмени можуть дозволити собі провести вечір в чайному будиночку в їхньому товаристві.

Чим займаються гейші

Сучасна гейша повинна:

знати кілька мов;

вміти підтримати будь-яку тему розмови;

забезпечити приємне спілкування в компанії.

Чому чоловіки так зачаровуються гейшами

Гейша зачаровує та вселяє довіру гостям з першого погляду. У чому ж хитрість? Вони використовують певний стиль вітання, який не є поверхневим. Перед тим, як привітатися з чоловіком, гейша завжди дивиться в очі з посмішкою, тільки потім вітається.



Завдяки певному стилю вітання гейші зачаровують чоловіків / Фото pexels

Що ховають гейші в рукаві

У рукаві в гейші завжди є декілька м'яких паперових серветок, складених у техніці оригамі. Ці серветки використовують для того, щоб непомітно від клієнта стерти з чашки слід від помади, або для нотаток.