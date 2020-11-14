Белая кожа, красные губы, коллекционный наряд и белые носки – вот так выглядят настоящие японские гейши. Женщины в традиционном кимоно многие века оставались главным образом загадочной Азии. Удивительные факты о японских гейшах – читайте в нашем материале.

Как на самом деле живут современные гейши и как отличить их от женщин легкого поведения, рассказывает Elle.

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Интересные факты о японских гейшах

Почему образ гейши был испорчен?

Образ элитной культурной компаньонки был испорчен американскими солдатами в годы Второй мировой войны. Они без разбора называли всех японских женщин, которые им отдавались – Geisha girl. Из-за этого слово "гейша" начало ассоциироваться с образом женщины легкого поведения. Но на самом деле это не так.

Как отличить настоящую гейшу

Японских работниц секс-индустрии называют "юдзе".

У куртизанок пояс кимоно завязывается спереди на простой узел , от него можно легко и быстро избавиться. А у гейш – сзади и на большое количество тяжелых узлов.

, от него можно легко и быстро избавиться. А у гейш – сзади и на большое количество тяжелых узлов. Юдзе носят обувь на босу ногу , без белых носочков.

, без белых носочков. Они также украшают волосы большим количеством шпилек, красными нитками и монетками.



Гейши завязывают пояс кимоно сзади / Фото unsplash

Ученицы гейши

В древности девушки получали образование гейши с 10 лет, сегодня – строго с 16 лет. В течение 2 – 4 лет девушек называют "майко" (статус ученицы). Они отличаются от "старших сестер" одеждой: рукава кимоно короче, а нижний воротничок – имеет ярко-красный цвет.



Гейши – это не женщины легкого поведения / Фото pexels

Когда ученицу посвящают в гейшу, то воротничок заменяют белым, расшитым золотыми нитями.

Образование

Стоимость обучения гейши стоит несколько десятков тысяч долларов. Кимоно может стоить 10 – 15 тысяч долларов. Часть расходов берут на себя владельцы "чайных домиков", но ученицы подписывают контракт – они обязуются в течение года, как закончат учебу, работать на свою школу. Если девушка захочет сменить профессию, она будет вынуждена выплатить огромную сумму долга.

Стоимость компании гейши

Два часа в компании современной гейши стоит примерно четверть годовой зарплаты среднестатистического японского служащего. Поэтому только высокопоставленные политики и богатые бизнесмены могут позволить себе провести вечер в чайном домике в их обществе.

Чем занимаются гейши

Современная гейша должна:

знать несколько языков;

уметь поддержать любую тему разговора;

обеспечить приятное общение в компании.

Почему мужчины так очаровываются гейшами

Гейша очаровывает и внушает доверие гостям с первого взгляда. В чем же хитрость? Они используют определенный стиль приветствия, который не является поверхностным. Перед тем, как поздороваться с мужчиной, гейша всегда смотрит в глаза с улыбкой, только потом здоровается.



Благодаря определенному стилю приветствия гейши очаровывают мужчин / Фото pexels

Что прячут гейши в рукаве

В рукаве у гейши всегда есть несколько мягких бумажных салфеток, сложенных в технике оригами. Эти салфетки используют для того, чтобы незаметно от клиента стереть с чашки след от помады, или для заметок.