Мальдівські острови відкрили свої кордони для туристів ще 15 липня, проте зараз вони ввели нові умови для тих, хто хоче прибути на відпочинок. Раніше у райський куточок можна було потрапити без проходження тесту на коронавірус, а тепер на прикордонному контролі необхідно показати негативний результат тесту на COVID-19.

Посилення контролю туристів влада запровадила через спалах коронавірусної хвороби на більш, ніж десяти курортах. Про це повідомляє Medical Xpress.

До теми Мальдіви готові прийняти туристів з 15 липня: умови для мандрівників

Мальдіви відкрили авіакордони для мандрівників з будь-якої країни світу 15 липня. Тоді влада не вимагала тестування на коронавірус та перебування на карантині. Проте з того часу через велику кількість подорожувальників на курортах COVID-19 заразилися 16 іноземців та 29 місцевих співробітників.

Додамо, станом на 28 серпня для українців свої кордони відкрили 45 країн світу, з переліком яких можна ознайомитися тут. Проте наразі жодна із держав ЄС не доступна для українських громадян.

Зазначимо, станом на 2 вересня у світі зафіксували понад 26 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Не змогли побороти недугу понад 863 тисячі людей, але 18 мільйонам вдалося одужати. COVID-19 активно шириться світом та щодня забирає тисячі життів. Для того, щоб убезпечити себе від інфікування, необхідно дотримуватися встановлених правил безпеки, особливо під час подорожей. Необхідно користуватися антисептиками, захисними масками та дотримуватися соціальної дистанції.