Мальдивы будут требовать тест на коронавирус от всех туристов
Мальдивские острова открыли свои границы для туристов еще 15 июля, однако сейчас они ввели новые условия для тех, кто хочет прибыть на отдых. Ранее в райский уголок можно было попасть без прохождения теста на коронавирус, а теперь на пограничном контроле необходимо показать отрицательный результат теста на COVID-19.
Усиление контроля туристов власти ввели из-за вспышки коронавирусной болезни на более чем десяти курортах. Об этом сообщает Medical Xpress.
К теме Мальдивы готовы принять туристов с 15 июля: условия для путешественников
Мальдивы открыли авиаграницу для путешественников с любой страны мира 15 июля. Тогда власть не требовала тестирования на коронавирус и пребывания на карантине. Однако с тех пор из-за большого количества путешественников на курортах COVID-19 заразились 16 иностранцев и 29 местных сотрудников.
Отметим, по состоянию на 2 сентября во всем мире к более 26 миллионов случаев заражения коронавирусом. Не смогли побороть недуг более 863 тысяч человек, но 18 миллионам удалось выздороветь. COVID-19 активно распространяется по миру и ежедневно уносит тысячи жизней. Для того, чтобы обезопасить себя от инфицирования, необходимо соблюдать установленные правила безопасности, особенно во время путешествий. Необходимо пользоваться антисептиками, защитными масками и придерживаться социальной дистанции.