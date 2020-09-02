Мальдивские острова открыли свои границы для туристов еще 15 июля, однако сейчас они ввели новые условия для тех, кто хочет прибыть на отдых. Ранее в райский уголок можно было попасть без прохождения теста на коронавирус, а теперь на пограничном контроле необходимо показать отрицательный результат теста на COVID-19.

Усиление контроля туристов власти ввели из-за вспышки коронавирусной болезни на более чем десяти курортах. Об этом сообщает Medical Xpress.

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Мальдивы открыли авиаграницу для путешественников с любой страны мира 15 июля. Тогда власть не требовала тестирования на коронавирус и пребывания на карантине. Однако с тех пор из-за большого количества путешественников на курортах COVID-19 заразились 16 иностранцев и 29 местных сотрудников.

Добавим, по состоянию на 28 августа для украинцев свои границы открыли 45 стран мира, с перечнем которых можно ознакомиться здесь. Однако пока ни одна из стран ЕС не доступна для украинских граждан.

Отметим, по состоянию на 2 сентября во всем мире к более 26 миллионов случаев заражения коронавирусом. Не смогли побороть недуг более 863 тысяч человек, но 18 миллионам удалось выздороветь. COVID-19 активно распространяется по миру и ежедневно уносит тысячи жизней. Для того, чтобы обезопасить себя от инфицирования, необходимо соблюдать установленные правила безопасности, особенно во время путешествий. Необходимо пользоваться антисептиками, защитными масками и придерживаться социальной дистанции.