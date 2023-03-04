Яскраво та романтично: 4 варіанти макіяжу для весняних прогулянок

Навесні хочеться свіжості та романтичності у всьому. Тому варто підкреслити риси обличчя за допомогою косметики. Гарні ідеї макіяжу – дивіться далі.

Макіяж – необхідний елемент для створення загального образу навесні. Однак важливо вдало підібрати косметику, щоб підкреслити індивідуальну красу: виділити переваги та приховати недоліки, пише 24 Канал.

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4 ідеї весняного макіяжу, щоб мати неперевершений вигляд

Розглянемо 4 найкращих ідей для макіяжу, які можуть підкреслити різні типи зовнішності.

Романтичний погляд

Стріли – це вічна класика, яка підходить до кожного образу. Вони є вишуканим та водночас простим видом макіяжу. Стріли увиразнюють будь-який погляд та надають йому елегантності.

До чорних стріл гарно підходить червона помада на устах. Тоді ви створите чудовий образ у стилі ретро та матимете вигляд голлівудської акторки.



Романтичний макіяж, який можна зробити навесні / Фото Pinterest

Яскраві акценти

Цієї весни варто спробувати щось екстравагантне та неординарне. Популярним трендом є макіяж, що виконується в яскравих відтінках. А саме: жовтий, блакитний, фіолетовий, кораловий, синій, рожевий та зелений.

Такий макіяж наноситься за допомогою тіней або кольорової підводки. Крім того, можна додати яскравого акценту й на губах за допомогою ніжно-рожевої помади чи блиску для губ.



Яскравий макіяж для виразного погляду / Фото Pinterest

Природна витонченість

Популярним цього року залишається природний макіяж. Навесні цей тренд є особливо актуальним, адже це ніжний і простий варіант.

Для природного макіяжу потрібно вирівняти тон обличчя тональним кремом чи пудрою. Крім того, варто нафарбувати вії тушшю та підкреслити брови олівцем. Також можна нанести легкі матові тіні. Губи можна нафарбувати матовою помадою чи прозорим блиском.



Природний макіяж на щодень / Фото Pinterest

Ягідні губи та рум'яна

Навесні особливу увагу необхідно звернути на макіяж губ. Оскільки їх потрібно підкреслювати різноманітними відтінками, такими як: малиновий, винний, кораловий, сливовий.

Крім того, актуальності набуває легкий рум'янець на щоках. Такий макіяж додає пристрасті та жіночності в загальному образі.



Навесні варто підкреслити губи яскравою помадою / Фото Pinterest