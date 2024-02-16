Так, Водолій, Телець і Лев, вас можуть турбувати головні болі й не тільки. Добре відчуєте вплив магнітних бур на собі, пише LifeStyle 24.

До речі Найближчим часом 2 знакам зодіаку доведеться наважитися на кардинальні зміни

Водолій

Наприкінці лютого ваше самопочуття погіршиться. На нього негативно вплинуть магнітні бурі. У ці дні будьте уважнішими до свого здоров'я.

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Телець

Через магнітні бурі в лютому у вас можуть початися проблеми зі здоров'ям. Раптово відчуєте погіршення самопочуття. Посиляться головні болі.

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Лев

Наприкінці зими ви як ніхто відчуєте на собі негативний вплив магнітних бур. Слідкуйте за самопочуттям, особливо під час активності сонця.

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