Коли в лютому будуть сильні магнітні бурі

У лютому 2024 року очікуються сильні магнітні бурі. За прогнозом, сила геомагнітних штормів може сягнути 5 балів – високого рівня.

Коли чекати магнітних бур наступного місяця, в які дні вони будуть сильними, передає 24 Канал.

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Магнітні бурі в лютому 2024 року

Упродовж 2 – 16 лютого не очікується значних збурень. Так, К-індекс 2. Втім, уже наступного дня очікується падіння до К-індексу 3.

Прогноз магнітних бур на лютий / Скриншот 24 Каналу

Далі, 18 та 19 лютого прогнозують сильні магнітні бурі – 5 балів. Уже з 20 лютого вони знову послабляться. Однак, до середнього рівня, – К-індекс 3.

Коли будуть сильні бурі / Скриншот 24 Каналу

Сонячні спалахи (сонячна буря, геомагнітні бурі) — внутрішні реакції Сонця. Зокрема, викиди сонячної маси, спалахи на поверхні та інші дії, в результаті яких енергія розсіюється від Сонця в усіх напрямках, включаючи Землю, стикаючись з його магнітосферою, провокує геомагнітну активність.