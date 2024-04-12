У квітні магнітні бурі негативно вплинуть на життя 3 знаків зодіаку: хто у списку

Цього місяця на людей чекає ще дві хвилі магнітних бур. Вони, зокрема, будуть у період з 19 по 22 квітня та з 29 по 30 число.

У цей час астрологи рекомендують бути особливо уважними Козорогам, Тельцям та Ракам. Адже на них чекають певні труднощі, пише LifeStyle 24.

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Козоріг

У Козорогів у квітні почнуться сильні проблеми зі здоров'ям. Магнітні бурі не даватимуть їм спокою до кінця місяця. Доведеться чимало понервувати та походити до лікарів, аби вилікуватися та владнати усі труднощі.

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Телець

Магнітні бурі негативно вплинуть на кожну сферу життя Тельців. У представників цього знаку зодіаку не вистачить ресурсу, щоб справитися зі всіма негараздами. Астрологи радять шукати підтримку у близьких людях. Лише з їхньою допомогою вдасться пройти цей складний період.

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Рак

Раки дуже чутливі до магнітних бур. Особливому впливу піддається моральний стан. Тому у квітні на представників цього знаку зодіаку чекають емоційні гойдалки. Настрій змінюватиметься кожної хвилини. Саме через це найчастіше виникатимуть конфлікти, їх незабаром буде досить багато.

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