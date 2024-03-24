Календар магнітних бур на квітень: коли будуть сильні
Джерело:Meteoagent
Частина людей є метеозалежними. Вони відчувають виснаженість, сонливість, головний біль, запаморочення та інші симптоми під час магнітних бур. У квітні без сильних сонячних спалахів не обійдеться.
Так, коли чекати посилення магнітних бур у другий місяць весни, які дні будуть несприятливими у квітні, передає LifeStyle 24.
Дивіться також Криваво-червоне північне сяйво дійшло аж до Франції: фантастичні фото
Коли будуть сильні магнітні бурі у квітні
За орієнтовними прогнозами, у перші два дні квітня переважатиме низька метеоактивність. Зокрема, K-INDEX буде 2. Втім, далі може зрости до 3 та буде до 5 березні. Опісля метеоактивність буде низькою до 8 квітня. А тоді знов K-INDEX 3.
Прогноз магнітних бур у квітні / Скриншот LifeStyle 24
Упродовж 12 – 15 квітня сильні магнітні бурі не очікуються. Однак, далі ситуація значно зміниться. Так, 16 – 17 березня K-INDEX 5. Опісля знову зниження до 2.
Календар магнітних бур у квітні / Скриншот LifeStyle 24