Так, у період сонячної активності можете відчути активізацію хронічних захворювань, головний біль, апатію та дратівливість. Тож дізнайтеся вже зараз, коли чекати сильних магнітних бур у лютому.

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Магнітні бурі у лютому

За прогнозами, у лютому 2024-го сильні магнітні бурі очікуються 4, 5, 16, 23 і 24 числа. У ці дні важливо подбати про свій стан, адже:

4 лютого може підвищитися дратівливість та агресивність;

5 – ймовірне безсоння та доволі-таки неприємні сновидіння;

16 – погіршення пам'яті й координації рухів;

23 – зниження працездатності, ймовірна підвищена стомлюваність та загальна слабкість;

24 – можливі головний біль, дратівливість, а ще зниження робочої ефективності.

Інші дні місяця будуть з помірною аби слабкою геомагнітною активністю. До речі, аби зменшити негативний вплив магнітних бур на організм, варто дотримуватися режиму сну, більше часу проводити на свіжому повітрі, пити води, відмовитися від жирного, солодкого та алкоголю.