Так, в период солнечной активности можете почувствовать активизацию хронических заболеваний, головную боль, апатию и раздражительность. Узнайте уже сейчас, когда ждать сильных магнитных бурь в феврале.

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Магнитные бури в феврале

По прогнозам, в феврале 2024 года сильные магнитные бури ожидаются 4, 5, 16, 23 и 24 числа. В эти дни важно позаботиться о своем состоянии, ведь:

4 февраля может повыситься раздражительность и агрессивность;

5 – вероятная бессонница и довольно-таки неприятные сновидения;

16 – ухудшение памяти и координации движений;

23 – снижение работоспособности, возможная повышенная утомляемость и общая слабость;

24 – возможны головная боль, раздражительность, а также снижение рабочей эффективности.

Остальные дни месяца будут с умеренной и слабой геомагнитной активностью. Кстати, чтобы уменьшить негативное влияние магнитных бурь на организм, следует соблюдать режим сна, больше времени проводить на свежем воздухе, пить воду, отказаться от жирного, сладкого и алкоголя.