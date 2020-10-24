Рецепт полароїдних фото доволі простий – 5 тисяч хімічних реакцій і трохи вдачі. Підбірка дивовижних миттєвих фото, які мають нотку ностальгії – далі у нашому матеріалі.

Ще у далекому 1948 році Polaroid Corporation випустила фотоапарати, які видають готовий знімок. Цікаво, що розробники спочатку боролись і хотіли повністю позбутись цієї білої рамки. В результаті, цю рамку визнали відмінною рисою бренду та зручним простором для підписів фото, зазначає Cameralabs.

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У 70-х роках з’явився Polaroid SX-70, це зробило моментальну фотографію ще більш широкодоступною. Серед тих, хто робив фото на полароїдний фотоапарат, виявились: Андрій Тарковський, Вім Вендерс, Енді Уорхол, Фідель Кастро, Хельмут Ньютон, Уокер Еванс.

У XXI столітті полароїдні апарати стали знову популярними. Німецький кінорежисер Віма Вендерс зазначив, що весь полароїдний процес не має нічого спільного з нашим сучасним досвідом, коли людина дивиться на віртуальні та постійно зникаючі зображення на екрані. Для кінорежисера миттєві фото – це щось справжнє.

Найдивовижніше у знімках з полароїда – це непередбачуваність. Кожен знімок унікальний, адже має власні тони та текстури, недосконалості, але при цьому вони залишаються максимально чарівними.

Добірка романтичних полароїдних знімків



Долина богів у штаті Юта, 1977 / Фото Віма Вендерса



Знімок, який має назву "Люди без інтернету" / Фото Кармена де Воса



Стадо овець у Каліфорнії / Фото Ретти Ределінгса



"Перекур" / Фото Гі Бурдена



"Альтштадт у мріях" / Фото Кармени де Воса



"Міс Ноги" / Фото Гектора



Епічне фото "Подорож героя" / Фото Брендона С. Лонга



За мотивами "Зоряних війн" / Фото Руді Ламбора



Ранок на пляжі у Мельбурні, Австралія / Фото Seventeen



Теплий знімок, який нагадує про літо / Фото: Пітера Джонса