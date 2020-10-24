Рецепт полароидных фото довольно прост – 5 тысяч химических реакций и немного удачи. Подборка удивительных мгновенных фото с ноткой ностальгии – далее в нашем материале.

Еще в далеком 1948 году Polaroid Corporation выпустила фотоаппараты, которые выдают готовый снимок. Интересно, что разработчики изначально боролись и хотели полностью избавиться от этой белой рамки. В результате, эту рамку признали отличительной чертой бренда и удобным пространством для подписей фото, отмечает Cameralabs.

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В 70-х годах появился Polaroid SX-70, это сделало моментальную фотографию еще более широкодоступной. Среди тех, кто делал фото на полароидный фотоаппарат, оказались: Андрей Тарковский, Вим Вендерс, Энди Уорхол, Фидель Кастро, Хельмут Ньютон, Уокер Эванс.

В XXI веке полароидные аппараты стали вновь популярными. Немецкий кинорежиссер Вим Вендерс отметил, что весь полароидный процесс не имеет ничего общего с нашим современным опытом, когда человек смотрит на виртуальные и постоянно исчезающие изображения на экране. Для кинорежиссера мгновенные фото – это что-то настоящее.

Самое удивительное в снимках с Полароида – это непредсказуемость. Каждый снимок уникален, ведь имеет собственные тона и текстуры, несовершенства, но при этом они остаются максимально волшебными.

Подборка романтических полароидных снимков



Долина богов в штате Юта, 1977 / Фото Вима Вендерса



Снимок, который называется "Люди без интернета" / Фото Кармена де Воса



Стадо овец в Калифорнии / Фото Ретта Ределингса



"Перекур" / Фото Ги Бурдена



"Альтштадт в мечтах" / Фото Кармены де Воса



"Мисс Ноги" / Фото Гектора



Эпическое фото "Путешествие героя" / Фото Брендона С. Лонга



По мотивам "Звездных войн" / Фото Руди Ламбора



Утро на пляже в Мельбурне, Австралия / Фото Seventeen



Теплый снимок, который напоминает о лете / Фото: Питера Джонса