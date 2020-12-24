Білл Брандт робив дивовижні знімки, в яких поєднував старомодний ефект димчасті та нетрадиційний ракурс, ніби надаючи камері власного погляду. А частини людського тіла в кадрі створювали майже сюрреалістичні сюжети.

Попри серйозні проблеми зі здоров'ям Брандт показав себе максимально обдарованим фотографом, пише Cameralabs.

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Хто такий Білл Брандт і чому його фото такі незвичайні

Що відомо про фотографа Білла Брандта?

Брандт народився у Гамбурзі в 1904 році в змішаній англо-німецькій родині. У роки Першої світової війні його батька інтернувала німецька влада. Згодом Білл Брандт називав себе виключно британцем.

Усе дитинство він провів у Німеччині та Швейцарії, адже був хворий на туберкульоз.

Через деякий час у лікарні Брандт уперше спробував фотографувати. А в австрійській столиці, де він був на черговому лікуванні, юний фотограф потрапив під вплив громадського діяча Євгена Шварцвальда, познайомився з поетом Езрою Паундом і фотографом сюрреалістичного спрямування Ман Реєм.



"Вугляр повертається додому в Джарроу", 1937 рік / Фото Білла Брандта

Творчість Білла Брандта

Уже до 1933 року Брандт встиг об'їхати всю Європу з фотоапаратом.

Але наприкінці 40-х років стався справжній творчий ривок Брандта – серія фотографій "Перспектива оголеної натури". У цих фото він перетворює жіноче тіло в практично асексуальний об'єкт, але, при цьому, фото приваблює око.



"Оголена", узбережжя Східного Сассекса, 1959 рік / Фото Білла Брандта

Його об'єктами могли бути виведені на перший план вухо, очі або стопи. Іноді частини тіла у його фото здаються зовсім не тим, чим є.



"Сифорд", узбережжя Східного Сассекса, 1957 рік / Фото Білла Брандта



"Жан Дюбюффе", 1960 рік / Фото Білла Брандта



"Оголена", Хемпстед, 1952 рік / Фото Білла Брандта

Крім того, Брандт ніколи не відрікався від улюблених зображень природи. Часом на них з'являються тварини, які гармонійно поєднуються з фоном природи.



"Ранній ранок на річці", 1930 рік / Фото Білла Брандта



Куриця / Фото Білла Брандта

Інші роботи Брандта



Пальці, як маленькі камінчики / Фото Білла Брандта



"Промиті дощем дахи", 1932 рік / Фото Білла Брандта



"Спальня в Вест Хемі", 1937 рік / Фото Білла Брандта



"Портрет" / Фото Білла Брандта