Билл Брандт делал удивительные снимки, в которых сочетал старомодный эффект дымчатости и нетрадиционный ракурс, как бы передавая камере собственный взгляд. А части человеческого тела в кадре создавали почти сюрреалистические сюжеты.

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем Брандт показал себя максимально одаренным фотографом, пишет Cameralabs.

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Кто такой Билл Брандт и почему его фото такие необычные

Что известно про фотографа Билла Брандта?

Брандт родился в Гамбурге в 1904 году в смешанной англо-немецкой семье. В годы Первой мировой войны его отца интернировали немецкие власти. Впоследствии Билл Брандт называл себя исключительно британцем.

Все детство он провел в Германии и Швейцарии, ведь был болен туберкулезом.

Через некоторое время в больнице Брандт впервые попытался фотографировать. А в австрийской столице, где он был на очередном лечении, юный фотограф попал под влияние общественного деятеля Евгения Шварцвальда, познакомился с поэтом Эзрой Паундом и фотографом сюрреалистического толка Ман Рэем.



"Угольщик возвращается домой в Джарроу", 1937 год / Фото Билла Брандта

Творчество Билла Брандта

Уже к 1933 году Брандт успел объехать всю Европу с фотоаппаратом.

Но в конце 40-х годов произошел настоящий творческий рывок Брандта – серия фотографий "Перспектива обнаженной натуры". В этих фото он превращает женское тело в практически асексуальный объект, но при этом фото привлекает глаз.

"Обнаженная", побережье Восточного Сассекса, 1959 год / Фото Билла Брандта

Его объектами могли быть выведенные на первый план ухо, глаза или стопы. Иногда части тела на его фото кажутся совсем не тем, чем являются.



"Сифорд", побережье Восточного Сассекса, 1957 год / Фото Билла Брандта



"Жан Дюбюффе", 1960 год / Фото Билла Брандта

"Обнаженная", Хэмпстед, 1952 год / Фото Билла Брандта

Кроме того, Брандт никогда не отрекался от любимых изображений природы. Порой на них появляются животные, которые гармонично вписываются в природный фон.



"Раннее утро на реке", 1930 год / Фото Билла Брандта



Курица / Фото Билла Брандта

Другие работы Брандта



Пальцы, как маленькие камешки / Фото Билла Брандта

"Промытые дождем крыши", 1932 год / Фото Билла Брандта



"Спальня в Вест Хэме", 1937 год / Фото Билла Брандта



"Портрет" / Фото Билла Брандта