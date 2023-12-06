Тейлор Свіфт – "Людина року-2023" за версією журналу Time

Журнал Time визначив "Людину року-2023". Нею стала американська співачка та авторка пісень Тейлор Свіфт.

Американська зірка обійшла Владіміра Путіна, Сі Цзіньпіня та британського короля Чарльза III у цій категорії. Тейлор Свіфт у 2023 році стала найбільш прослуховуваною артисткою на Spotify.

До слова Червоне пальто і високі черевики: Тейлор Свіфт в ефектному образі підтримала бойфренда

Тейлор Свіфт – "Людина року-2023"

Саме Тейлор Свіфт потрапила на обкладинку видання Time як персона цього року. Журнал називає її "надзвичайною оповідачкою" та мисткинею, досягнення якої є "такими величезними, що перераховувати їх здається майже недоречним"

Як попзірка, вона перебуває в одній компанії поруч з Елвісом Преслі, Майклом Джексоном і Мадонною; як автора пісень її порівнювали з Бобом Діланом, Полом Маккартні та Джоні Мітчелл. Як бізнеследі вона побудувала імперію вартістю, за деякими оцінками, понад 1 мільярд доларів, – пишуть у Time.



Тейлор Свіфт / Фото Time

За словами журналістів видання, важко оцінити вплив Тейлор Свіфт на сучасну культуру. Вона з допомогою музики створила немов новий світ.

, минулого року це звання отримав Президент України Володимир Зеленський, а також "Дух України".

За звання "Людини року-2023" також змагалися:

лідер Китаю Сі Цзіньпін;

гендиректор компанії OpenAI Сем Альтман;

король Великої Британії Чарльз III;

очільник Федеральної резервної системи Джером Пауелл;

прокурори колишнього президента США Трампа;

лялька "Барбі";

учасники страйку в Голлівуді.

Що відомо про Тейлор Свіфт