Тейлор Свіфт – "Людина року-2023" за версією журналу Time

6 грудня 2023, 15:00
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Джерело:

Time

Журнал Time визначив "Людину року-2023". Нею стала американська співачка та авторка пісень Тейлор Свіфт.

Американська зірка обійшла Владіміра Путіна, Сі Цзіньпіня та британського короля Чарльза III у цій категорії. Тейлор Свіфт у 2023 році стала найбільш прослуховуваною артисткою на Spotify.

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Тейлор Свіфт – "Людина року-2023"

Саме Тейлор Свіфт потрапила на обкладинку видання Time як персона цього року. Журнал називає її "надзвичайною оповідачкою" та мисткинею, досягнення якої є "такими величезними, що перераховувати їх здається майже недоречним"

Як попзірка, вона перебуває в одній компанії поруч з Елвісом Преслі, Майклом Джексоном і Мадонною; як автора пісень її порівнювали з Бобом Діланом, Полом Маккартні та Джоні Мітчелл. Як бізнеследі вона побудувала імперію вартістю, за деякими оцінками, понад 1 мільярд доларів, – пишуть у Time.


Тейлор Свіфт / Фото Time

За словами журналістів видання, важко оцінити вплив Тейлор Свіфт на сучасну культуру. Вона з допомогою музики створила немов новий світ. 

Нагадаємо, минулого року це звання отримав Президент України Володимир Зеленський, а також "Дух України".

За звання "Людини року-2023" також змагалися:

  • лідер Китаю Сі Цзіньпін;
  • гендиректор компанії OpenAI Сем Альтман;
  • король Великої Британії Чарльз III;
  • очільник Федеральної резервної системи Джером Пауелл;
  • прокурори колишнього президента США Трампа;
  • лялька "Барбі";
  • учасники страйку в Голлівуді.

Що відомо про Тейлор Свіфт

  • Тейлор Свіфт – одна з найпопулярніших американських попспівачок сьогодні. Вона починала кар'єру у 2000-х в кантрі-музиці та досі залишається популярною.
  • Тейлор Свіфт постійно б'є рекорди музичної премії Греммі – вона отримала 11 золотих грамофонів, прослуховувань на стрімінгових платформах.
  • За підсумками Billboard у 2023, Тейлор Свіфт є найбільш прослуховуваною артисткою на Spotify. Її пісні набрали 26,1 мільярда прослуховувань. Це принесло артистці близько 97 мільйонів доларів, а до кінця року вона перетне суму у 100 мільйонів.
  • Цього року Тейлор Свіфт випустила дві перезаписані версії своїх старих альбомів і стартувала з масштабним туром The Eras Tour, що триватиме до грудня 2024. За касовістю цей тур може поступитися лише прощальному турне Елтона Джона

Автор: Марія Касій